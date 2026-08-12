Éclipse solaire à Biarritz : heure, taux de visibilité exceptionnel et où mieux la voir ?

A quelle heure exacte observer le maximum de l'éclipse solaire du 12 août 2026 à Biarritz ? Voici les meilleurs spots de la côte basque ce soir.

C’est le grand soir pour assister au plus beau spectacle astronomique de l'année. Ce mercredi 12 août 2026, la côte basque devient l’un des meilleurs balcons de France pour observer une éclipse solaire historique. À Biarritz, le phénomène prendra la forme d’une éclipse partielle ultra-profonde : la Lune viendra masquer la quasi-totalité du disque solaire au-dessus de l'océan Atlantique. Selon les données officielles de l'IMCCE, le premier contact débutera à 19h31, le maximum de l'éclipse aura lieu à 20h27, et le phénomène s'achèvera à 21h19, juste avant que l'astre ne disparaisse.

Avec un taux d'obscuration exceptionnel de 99,5 % à l'heure du maximum, il ne restera qu'un infime et spectaculaire croissant de Soleil visible dans le ciel. La France ne connaissant qu’une éclipse partielle, le Pays basque va littéralement frôler la totalité (Bayonne et Dax grimperont aussi à 99,5 %, tandis qu'il faudra franchir la frontière espagnole vers Pampelune pour atteindre les 100 %). L'ambiance crépusculaire s'annonce inédite, mais la vigilance reste de mise : ne regardez jamais le Soleil directement sans lunettes de protection certifiées ISO 12312-2. Les brûlures rétiniennes sont indolores mais irréversibles : protégez vos yeux du début à la fin !

Où voir l'éclipse solaire à Biarritz ce soir ?

L'éclipse se produisant en toute fin de journée, le Soleil sera très bas sur l'horizon (à seulement 7,3 degrés de hauteur au moment du maximum) en direction de l'ouest. Pour éviter qu'un relief ou un bâtiment ne vienne boucher la vue, il est indispensable de choisir un site offrant une ouverture totale vers l'océan Atlantique. Trois spots emblématiques se détachent à Biarritz pour vivre cet événement :

Le Rocher de la Vierge : avancé sur l'océan, ce site iconique offre une orientation parfaite face au Soleil couchant.

: avancé sur l'océan, ce site iconique offre une orientation parfaite face au Soleil couchant. Le Phare de Biarritz : ce point haut stratégique domine toute la côte et garantit une vue plongeante et vierge de tout obstacle visuel.

: ce point haut stratégique domine toute la côte et garantit une vue plongeante et vierge de tout obstacle visuel. La Plage de la Milady : l'endroit idéal pour s'installer confortablement sur le sable, les pieds dans l'eau et les lunettes sur le nez.

Si vous préférez vous écarter de la foule de la station balnéaire, Bayonne (à moins de 8 kilomètres) propose de superbes alternatives comme le belvédère de la citadelle Vauban ou la pointe Saint-Martin. Gardez en tête que la météo reste le facteur clé : en cas de brumes maritimes côtières ce soir, le meilleur conseil des spécialistes est de rester mobile et de glisser rapidement vers l'intérieur des terres basques pour trouver une trouée. Anticipez vos déplacements, car les axes routiers du littoral s'annoncent particulièrement saturés à l'approche de l'heure fatidique.