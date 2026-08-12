Éclipse solaire à Lyon : à quelle heure et quels spots pour l'observer au mieux ?

Ce mercredi 12 août 2026, Lyon assiste à une éclipse solaire partielle exceptionnelle. Découvrez les horaires exacts, le taux d'obscuration et les meilleurs spots pour profiter du spectacle.

Ce soir, mercredi 12 août 2026, le ciel lyonnais nous réserve un événement astronomique spectaculaire : une éclipse solaire ! En toute fin de journée, la Lune viendra masquer presque intégralement le Soleil avec un impressionnant taux d'obscuration de 93,9%. Le spectacle commence dès 19h27, mais c'est très exactement à 20h21 que l'éclipse partielle atteindra son maximum dans toute l'agglomération lyonnaise, selon les données de l'IMCCE (l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris). La lumière du crépuscule prendra une étrange teinte métallique avant que le disque solaire ne se dégage définitivement à 21h12.

Cette éclipse solaire est l'un des phénomènes célestes les plus marquants de la décennie en France depuis 1999. Si l'Espagne a la chance d’observer une éclipse totale, l'Hexagone assiste à un phénomène d'une intensité rare, avec un taux d'obscuration dépassant 90 % sur une grande partie du territoire national. Un rappel vital : l'observation de l'éclipse nécessite obligatoirement le port de lunettes de protection certifiées ISO 12312-2. Ne regardez jamais le Soleil à l'œil nu, sous peine de lésions rétiniennes irréversibles.

Où voir l'éclipse solaire à Lyon ce soir ?

Le principal défi de ce soir réside dans la position de l'astre : au moment du pic de 20h21, le Soleil sera très bas, à seulement 4,4° au-dessus de l'horizon ouest. Pour observer le phénomène, il vous faudra impérativement une vue dégagée plein ouest, le moindre bâtiment ou colline pouvant bloquer votre champ de vision. Dans Lyon intramuros, trois spots gratuits et accessibles en transports se distinguent pour leur vue dégagée :

L'esplanade de la Basilique de Fourvière : c'est le spot qui offre le meilleur dégagement à Lyon

: c'est le spot qui offre le meilleur dégagement à Lyon Le Parc de la Tête d'Or : pour ses grands espaces ouverts vers l'ouest

: pour ses grands espaces ouverts vers l'ouest Les Quais de Saône : parfait le long du fleuve avec un horizon bien dégagé

Si vous préférez fuir la foule, n'hésitez pas à vous rabattre sur des villes voisines comme Villefranche-sur-Saône et son plateau beaujolais qui offrent une excellente alternative.