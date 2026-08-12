Éclipse solaire à Brest : à quelle heure, quel taux d'obscuration, où l'observer ?

Ce mercredi 12 août 2026, Brest vit une éclipse solaire partielle exceptionnelle. Horaires, taux d'observation et spots : tout pour ne rien rater en toute sécurité.

Ce soir, mercredi 12 août 2026, la pointe bretonne nous offre un spectacle astronomique remarquable avec une éclipse solaire : le Soleil disparaîtra presque intégralement au-dessus de la rade de Brest. Selon les données de l'IMCCE (l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides), la métropole brestoise connaît un impressionnant taux d'obscuration de 96,5 %. Le phénomène débute dès 19h22, mais c'est à 20h19 précises que l'éclipse partielle atteindra son maximum. À cet instant, il ne restera qu'un mince croissant lumineux dans le ciel, plongeant la ville dans une ambiance crépusculaire fascinante avant la fin du phénomène à 21h12.

Cet événement dépasse largement le cadre brestois : la France vit aujourd'hui sa plus grande éclipse solaire depuis celle de 1999. Si l'Espagne profite d'une éclipse totale, l'Hexagone assiste à un spectacle d'une intensité rare, le grand ouest bénéficiant des taux d'obscuration les plus élevés du pays (96,5 % à Quimper, 96,3 % à Lorient). Un rappel de sécurité primordial pour profiter du spectacle : l'observation nécessite impérativement des lunettes de protection certifiées ISO 12312-2. Ne regardez jamais le Soleil à l'œil nu, les brûlures rétiniennes étant indolores mais irréversibles.

Où voir l'éclipse solaire à Brest ce soir ?

Le défi de ce début de soirée réside dans la hauteur de l'astre : au moment du pic à 20h19, le Soleil se trouvera à environ 11,6° au-dessus de l'horizon ouest. Pour en profiter pleinement sans qu'un bâtiment ou un relief ne vienne gâcher la vue, il faut privilégier les espaces dégagés. Trois spots se distinguent particulièrement autour de la pointe finistérienne :