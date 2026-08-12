Éclipse solaire à Rennes : l'heure du pic, le taux d'obscuration et où l'observer ce soir

Ce mercredi 12 août 2026, Rennes assiste à une éclipse solaire exceptionnelle avec une occultation maximale. Horaires clés, conseils et meilleurs spots pour ne rien rater.

Ce soir, mercredi 12 août 2026, la capitale bretonne s'apprête à vivre un moment céleste d'une ampleur historique : la Lune va masquer le Soleil en toute fin de journée à l'occasion d'une éclipse solaire frôlant la totalité. Selon les données officielles de l'IMCCE (l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris), la ville de Rennes connaîtra un impressionnant taux d'obscuration de 95,1 %. Les premiers contours de l'éclipse seront visibles dès 19h23, avant d'atteindre son maximum à 20h19 précises. Pendant quelques minutes, la luminosité faiblira nettement et l'atmosphère se teindra de nuances étranges avant la fin progressive du phénomène à 21h12.

L'événement suscite un engouement massif dans toute la France métropolitaine : il s'agit de la plus importante éclipse solaire observée depuis 1999. Si l'Espagne a le privilège d'assister à une éclipse totale, la Bretagne se retrouve dans la zone la mieux servie de l'Hexagone avec des taux avoisinant les 95 %. Un rappel de sécurité fondamental s'impose pour observer l'éclipse sans danger : portez impérativement des lunettes de protection certifiées ISO 12312-2. Ne fixez jamais le Soleil à l'œil nu ni à travers des lunettes de soleil classiques, au risque de subir des lésions rétiniennes graves, irréversibles et totalement indolores.

Où voir l'éclipse solaire à Rennes ce soir ?

Le principal défi à Rennes réside dans la hauteur de l'astre : à 20h19, au moment du pic, le Soleil sera situé très bas, à seulement 9,7° au-dessus de l'horizon ouest. Pour éviter qu'un bâtiment ou un rideau d'arbres ne vienne bloquer la vue, il faut privilégier les grands espaces dégagés. Dans l'agglomération rennaise, trois options se distinguent :

Le parc des Gayeulles : le grand poumon vert de la ville, dont les vastes prairies ouvertes offrent le cadre parfait pour une observation dégagée.

: le grand poumon vert de la ville, dont les vastes prairies ouvertes offrent le cadre parfait pour une observation dégagée. Les Prairies Saint-Martin : un spot idéal et facilement accessible à pied ou à vélo depuis le centre-ville pour profiter de l'horizon.

: un spot idéal et facilement accessible à pied ou à vélo depuis le centre-ville pour profiter de l'horizon. Les Belvédères vers la route de Saint-Malo : une excellente alternative au nord de Rennes pour prendre un peu de hauteur et surplomber les obstacles.

Si la météo locale s'avère capricieuse, n'hésitez pas à vous déplacer de quelques kilomètres vers la côte nord ou la baie du Mont-Saint-Michel où le ciel pourrait être plus découvert.