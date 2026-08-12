Éclipse solaire à Toulouse : à quelle heure et où voir le spectacle ce soir ?

Ce mercredi 12 août 2026, Toulouse frôle l'éclipse totale avec un taux d'obscuration du Soleil exceptionnel. Horaires clés, consignes et meilleurs spots pour l'observer.

Toulouse s'apprête à vivre ce mercredi 12 août 2026 un phénomène astronomique spectaculaire : une éclipse solaire frôlant la totalité. En toute fin de journée, la Lune s'interposera devant le Soleil pour plonger l'agglomération dans une pénombre bronzée saisissante. Selon les données de l'IMCCE (l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris), Toulouse enregistre un impressionnant taux d'obscuration de 97,9 %, ce qui en fait la grande métropole française la plus proche de la zone de totalité qui traverse l'Espagne. Le phénomène débute à 19h31, atteindra son maximum à 20h26 précises, et s'achèvera à 21h17.

Cet événement mobilise toute la région Occitanie : avec une occultation frôlant les 98 %, la France n'a pas connu un tel rendez-vous céleste depuis 1999. À seulement quelques kilomètres plus au sud, l'Espagne aura la chance d'observer une éclipse totale, mais l'expérience toulousaine restera exceptionnelle. Pour profiter pleinement du spectacle en toute sécurité, la consigne est stricte : l'observation de l'éclipse solaire nécessite impérativement le port de lunettes certifiées ISO 12312-2. Ne regardez jamais le Soleil à l'œil nu ni avec des lunettes de soleil classiques, au risque de subir des lésions rétiniennes irréversibles.

Où voir l'éclipse solaire à Toulouse ce soir ?

Le véritable défi de ce début de soirée réside dans la hauteur de l'astre : au moment du pic de 20h26, le Soleil sera extrêmement bas, à seulement 5,4° au-dessus de l'horizon. Pour éviter que des bâtiments ou de la végétation ne masquent la vue, trois lieux incontournables se détachent dans la métropole :

La Prairie des Filtres : située en bord de Garonne, elle offre un panorama naturel parfaitement dégagé vers l'ouest.

: située en bord de Garonne, elle offre un panorama naturel parfaitement dégagé vers l'ouest. Le parc de Pech-David : ce point culminant au sud de la ville apporte la hauteur idéale pour compenser un Soleil rasant.

: ce point culminant au sud de la ville apporte la hauteur idéale pour compenser un Soleil rasant. La Cité de l'espace : le haut lieu scientifique de la ville, parfait pour suivre l'événement dans un cadre dédié.

Si vous souhaitez éviter les grands rassemblements du centre-ville, les communes limitrophes comme Blagnac, Tournefeuille, Ramonville-Saint-Agne ou Cugnaux bénéficient exactement des mêmes horaires et proposent de superbes alternatives en plein air.