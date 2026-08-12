Éclipse solaire à Strasbourg : à quelle heure et où l'observer ce soir ?

Ce mercredi 12 août 2026, Strasbourg assiste à une éclipse solaire spectaculaire. Horaires du pic, taux d'occultation du Soleil et meilleurs spots où se placer ce soir.

Ce soir, mercredi 12 août 2026, une éclipse solaire historique va assombrir le ciel alsacien : la Lune va masquer la grande majorité du Soleil en toute fin de journée. Selon les données officielles de l'IMCCE (l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides), Strasbourg enregistre un taux d'obscuration très net de 89,9 %. Le premier contact entre la Lune et le disque solaire débute dès 19h22, avant d'atteindre le maximum de l'éclipse à 20h16 précises. Durant ce pic, la lumière prendra une teinte étrange et une fraîcheur inhabituelle se fera sentir avant la fin du spectacle à 21h07.

Cet événement mobilise les passionnés dans toute la région Grand Est : c'est l'une des éclipses les plus marquantes observées depuis le territoire français depuis 1999. Si l'Espagne va profiter d'une éclipse totale, la France entière vivra ce soir un moment d'exception au coucher du Soleil. Pour profiter du spectacle en toute sérénité, un rappel de sécurité reste primordial : l'observation nécessite impérativement des lunettes certifiées ISO 12312-2. Ne regardez jamais le Soleil à l'œil nu ni avec des lunettes de soleil classiques, sous peine de subir des lésions rétiniennes irréversibles même si totalement indolores.

Où voir l'éclipse solaire à Strasbourg ce soir ?

C'est le défi de cette fin de journée : à 20h16, le Soleil sera extrêmement bas, à seulement 4,2° au-dessus de l'horizon. La faible hauteur du Soleil impose d'éviter absolument les ruelles étroites du centre historique ou de la Grande Île. Pour bénéficier d'une vue bien dégagée face au couchant, trois spots se distinguent dans la capitale alsacienne :

Les bords du Rhin : la meilleure option de l'agglomération, offrant un horizon particulièrement lisible et dégagé vers l'ouest.

: la meilleure option de l'agglomération, offrant un horizon particulièrement lisible et dégagé vers l'ouest. Le Jardin des Deux Rives : un parfait compromis entre accessibilité (en tram CTS ou à vélo) et dégagement naturel sur la frontière.

: un parfait compromis entre accessibilité (en tram CTS ou à vélo) et dégagement naturel sur la frontière. Le Parc de l'Orangerie : un grand espace vert incontournable pour chercher des perspectives ouvertes sans vis-à-vis.

Si vous cherchez à éviter la foule du centre-ville, les communes limitrophes comme Schiltigheim, Illkirch-Graffenstaden, Bischheim ou Lingolsheim bénéficient exactement du même horaire (20h16) et proposent de très belles alternatives en plein air.