Éclipse solaire à Montpellier : heure du pic et spots dégagés pour bien l'observer

Ce mercredi 12 août 2026, Montpellier assiste à une éclipse de soleil exceptionnelle avec un taux d'obscuration maximal. Découvrez les horaires clés et les meilleurs endroits pour l'observer.

Ce soir, mercredi 12 août 2026, Montpellier va vivre une éclipse solaire grandiose : la Lune s'interposera devant le Soleil en toute fin de journée pour plonger la ville dans une pénombre magique. Selon les données officielles de l'IMCCE (l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides), la capitale héraultaise enregistre un taux d'obscuration spectaculaire de 96,7 %. Le phénomène s'amorce dès 19h31 avec le premier contact lunaire, avant d'atteindre son maximum à 20h25 précises. Durant ce pic, l'atmosphère prendra des teintes orangées fascinantes avant la fin du spectacle à 21h16.

Bénéficiant d'une position géographique privilégiée dans le Sud de la France, Montpellier s'impose comme l'une des villes françaises les mieux placées pour cet événement historique, le plus marquant en France depuis 1999. Si l'Espagne a la chance d'assister à une éclipse totale, l'Hérault frôle l'obscuration complète. Pour profiter de ce rendez-vous sans le moindre danger, une règle absolue s'impose : l'observation nécessite impérativement des lunettes de protection certifiées ISO 12312-2. Ne regardez jamais le Soleil à l'œil nu ni avec des lunettes de soleil classiques, au risque de subir des lésions rétiniennes irréversibles même si indolores.

Où voir l'éclipse solaire à Montpellier ce soir ?

A 20h25, au moment du pic, le Soleil sera positionné extrêmement bas, à seulement 3,8° au-dessus de l'horizon ouest. Le moindre immeuble ou relief risquant de masquer le croissant solaire, il est primordial de choisir un site au champ de vision parfaitement libre. Trois spots incontournables se détachent :

Les plages de Palavas-les-Flots et Carnon : le bord de mer offre un panorama maritime totalement dégagé, idéal pour saisir un Soleil rasant au-dessus de l'horizon.

: le bord de mer offre un panorama maritime totalement dégagé, idéal pour saisir un Soleil rasant au-dessus de l'horizon. La promenade du Peyrou : le point haut emblématique du centre-ville, offrant un surplomb naturel et une vue panoramique vers l'ouest.

: le point haut emblématique du centre-ville, offrant un surplomb naturel et une vue panoramique vers l'ouest. Les berges de l'Étang de l'Or : une excellente alternative hors du tissu urbain pour profiter du spectacle au calme, loin des immeubles.

Si vous préférez éviter les rassemblements du centre-ville ou du littoral, les communes limitrophes comme Lattes, Saint-Jean-de-Védas, Juvignac ou Pérols connaîtront exactement le même horaire (20h25) et proposent de très belles ouvertures en plein air.