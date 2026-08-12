Éclipse solaire à Perpignan : à quelle heure et d'où observer l'occultation quasi totale ?

Avec 98,2 % du Soleil masqué ce mercredi 12 août 2026, Perpignan frôle la totalité de l'éclipse solaire. Horaires clés, taux d'obscuration et meilleurs points de vue pour ne rien rater ce soir.

L'éclipse solaire de ce mercredi 12 août constitue l'un des événements astronomiques les plus intenses jamais observés dans les Pyrénées-Orientales. La ville de Perpignan va assister à ce phénomène d'une ampleur exceptionnelle en toute fin de journée. D'après les éphémérides de l'IMCCE (l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris), la capitale catalane enregistre un taux d'obscuration record de 98,2%. Les premiers contacts lunaires se devineront dès 19h32, mais l'éclipse solaire atteindra son apogée au maximum de 20h27 précises. Il ne subsistera alors qu'un infime liseré lumineux dans le ciel : la luminosité chutera brutalement et une ambiance crépusculaire saisissante enveloppera la plaine du Roussillon jusqu'à la fin de l'événement à 21h18.

Idéalement positionnée aux portes de l'Espagne, Perpignan s'impose comme la plus grande ville de France à frôler d'aussi près l'éclipse totale, dont la trajectoire passe à seulement quelques kilomètres plus au sud, côté catalan. De plus, la tramontane pourrait bien jouer les alliées de dernière minute en balayant les nuages résiduels pour offrir un ciel parfaitement dégagé au coucher du Soleil. Malgré ce taux d'occultation impressionnant, la consigne sanitaire reste absolue : l'observation nécessite obligatoirement des lunettes certifiées ISO 12312-2. Même avec plus de 98 % de surface masquée, fixer le Soleil à l'œil nu ou à travers de simples lunettes de soleil provoque des brûlures rétiniennes irréversibles même si totalement indolores.

Où voir l'éclipse solaire à Perpignan ce soir ?

Le véritable défi de cette fin de journée réside dans l'altitude de l'astre : à 20h27, au moment du pic, le Soleil ne se trouvera plus qu'à 4,0° au-dessus de l'horizon ouest. Le moindre obstacle naturel ou bâtiment risquant de masquer le phénomène, il est indispensable d'occuper un site parfaitement dégagé. Trois spots majeurs se détachent dans la région :

Les hauteurs de Força Real : le promontoire idéal sur les reliefs pour dominer la plaine et bénéficier du meilleur recul sur l'horizon ouest.

: le promontoire idéal sur les reliefs pour dominer la plaine et bénéficier du meilleur recul sur l'horizon ouest. Le site du Fort de Salses : un cadre patrimonial unique offrant une vue totalement dégagée sur la plaine du Roussillon.

: un cadre patrimonial unique offrant une vue totalement dégagée sur la plaine du Roussillon. Le littoral de Canet-en-Roussillon : la proximité des étangs et de la mer garantit une ligne de visée dégagée, loin du relief urbain.

Si vous souhaitez fuir l'affluence des axes littoraux, des communes proches comme Saint-Estève, Cabestany, Pia ou Argelès-sur-Mer vivront le maximum à la même seconde (20h27) et proposent d'excellents spots de repli en plein air.