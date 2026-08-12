Éclipse solaire à Pau : heure du pic, taux d'obscuration maximal et où l'observer ?

Ce mercredi 12 août 2026, le Soleil sera masqué à 99,1 % à Pau ! Découvrez les horaires clés de l'éclipse, les consignes et où vous placer face aux Pyrénées pour mieux la voir.

Pau s'apprête à vivre une éclipse solaire spectaculaire au moment du coucher du Soleil. Ce mercredi 12 août 2026, la Lune vient plonger la ville et ses environs dans une ombre quasi absolue. D'après les données officielles de l'IMCCE (l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris), la capitale du Béarn affiche un taux d'obscuration spectaculaire de 99,1 %, se plaçant tout en haut du podium des villes françaises. Le phénomène commence dès 19h31 avec le premier contact lunaire, pour atteindre son apogée au maximum de 20h27 précises. Durant cette minute magique, la luminosité s'effondrera soudainement avant le rétablissement progressif du disque solaire jusqu'à 21h18.

Grâce à sa position privilégiée au pied de la chaîne des Pyrénées, Pau devient le théâtre de l'un des phénomènes célestes les plus intenses de toute la France depuis 1999, à deux doigts de l'obscuration totale observée un peu plus au sud. Si l'effet du fœhn peut aider à balayer le ciel en fin de journée, la météo reste à surveiller tout comme la sécurité oculaire, absolument non négociable : le port de lunettes homologuées ISO 12312-2 est obligatoire durant l'intégralité du spectacle. Même masqué à plus de 99 %, scruter le Soleil à l'œil nu ou avec de simples lunettes de soleil provoque des lésions rétiniennes irrémédiables même si totalement indolores.

Où voir l'éclipse solaire à Pau ce soir ?

Pour apprécier toute la beauté de cette fin de journée, le choix du point de vue est crucial : à 20h27, au moment du pic, le Soleil ne se trouvera plus qu'à 6,1° au-dessus de l'horizon ouest. Le relief ou la végétation urbaine pouvant rapidement boucher la vue, il faut impérativement viser des espaces dégagés. Trois spots stratégiques ressortent dans le secteur :