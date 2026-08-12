Éclipse solaire à Bayonne : l'heure du pic d'obscuration et le meilleur moyen de la voir

A quelle heure exacte observer le maximum de l'éclipse solaire du 12 août 2026 à Bayonne ? Horaires, consignes et spots pour admirer le coucher de soleil éclipsé sur l'Atlantique.

C'est une éclipse solaire d'une rare féerie qui s'annonce sur le Pays basque. Ce mercredi 12 août 2026, la Lune viendra masquer la presque totalité du disque solaire au-dessus de Bayonne. D'après les calculs officiels de l'IMCCE (l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris), la cité basque connaîtra un taux d'obscuration spectaculaire de 99,4 %. L'éclipse solaire s'amorcera dès 19h31 pour atteindre son apogée au maximum de 20h26 précises. Il ne subsistera alors qu'un infime liseré brillant dans le ciel : la luminosité déclinera brusquement et la température chutera au fur et à mesure que le Soleil se dirigera vers l'océan, avant la clôture de l'éclipse à 21h19.

Bénéficiant d'une position privilégiée tout près de la frontière espagnole, Bayonne figure parmi les territoires français les mieux placés pour assister au plus grand événement astronomique en France depuis 1999. Voir ce fin croissant lumineux glisser vers la ligne d'horizon offre une expérience visuelle mémorable, mais exige une vigilance sanitaire irréprochable : le port de lunettes certifiées ISO 12312-2 est obligatoire du premier au dernier contact. Même occulté à plus de 99 % et très bas sur l'océan, fixer le Soleil sans protection adaptée provoque des brûlures rétiniennes définitives même si totalement indolores.

Où voir l'éclipse solaire à Bayonne ce soir ?

L'enjeu majeur de la soirée réside dans l'altitude de l'astre : à 20h26, au moment du pic, le Soleil ne se trouvera plus qu'à 7,3° au-dessus de l'horizon ouest (azimut 284°). Un relief, un rang d'arbres ou des bâtiments urbains pouvant gâcher le spectacle, il est crucial d'opter pour un lieu offrant un horizon totalement dégagé vers l'Atlantique. Trois spots phares se distinguent :