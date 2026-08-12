Éclipse solaire à Mont-de-Marsan : à quelle heure et où observer au mieux le Soleil éclipsé au maximum ?

A quelle heure exacte observer le pic de l'éclipse solaire du 12 août 2026 à Mont-de-Marsan ? Découvrez les meilleurs spots dans les Landes pour ne rien rater ce soir.

C'est une éclipse solaire d'une intensité rare qui attend les Landes en cette fin de journée d'été. Ce mercredi 12 août 2026, au moment où le jour commence à décliner, la Lune viendra masquer la quasi-totalité du Soleil au-dessus de Mont-de-Marsan. Selon les calculs de l'IMCCE (l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris), la préfecture landaise enregistre un taux d'obscuration spectaculaire de 98,6 %. Les premiers contacts s'amorceront à 19h30, mais le moment de grâce interviendra au maximum de l'éclipse de soleil à 20h26 précises. Il ne restera alors qu'un infime croissant lumineux, plongeant la forêt et la ville dans une atmosphère métallique irréelle, avant la fin du phénomène à 21h18.

Grâce à sa position géographique privilégiée dans le Sud-Ouest, Mont-de-Marsan figure parmi les villes les mieux servis de France pour vivre le plus grand spectacle astronomique en France depuis 1999. Si la platitude du paysage landais constitue un atout précieux pour observer l'astre au ras du sol, la sécurité oculaire ne tolère aucun compromis : l'utilisation de lunettes homologuées ISO 12312-2 est obligatoire du début à la fin de l'événement. Même occulté à 98,6 %, fixer le Soleil à l'œil nu ou avec de simples lunettes de soleil fait courir le risque de brûlures rétiniennes irréversibles.

Où voir l'éclipse solaire à Mont-de-Marsan ce soir ?

L'unique exigence de la soirée réside dans le dégagement vers le couchant : à 20h26, au moment du pic, le Soleil ne s'élèvera qu'à 6,8° au-dessus de l'horizon. Pour éviter qu'un bâtiment ou un rideau de pins ne masque la scène, il est essentiel de viser des espaces dégagés. Trois options majeures se détachent dans le secteur :

Les plaines ouvertes des Landes de Gascogne : l'horizon naturellement plat de la pignada reste le meilleur compromis pour observer un Soleil si bas sans le moindre obstacle visuel.

: l'horizon naturellement plat de la pignada reste le meilleur compromis pour observer un Soleil si bas sans le moindre obstacle visuel. Le Parc Jean Rameau : un écrin de verdure central et spacieux en cœur de ville, idéal pour s'installer sur ses grandes ouvertures en herbe.

: un écrin de verdure central et spacieux en cœur de ville, idéal pour s'installer sur ses grandes ouvertures en herbe. Les berges du Midou : la traversée fluviale offre une trouée naturelle idéale le long du cours d'eau pour suivre le Soleil déclinant.

Si vous cherchez à fuir l'affluence du centre-ville, les communes environnantes comme Saint-Pierre-du-Mont, Benquet, Saint-Perdon ou Saint-Sever vivront le pic à la même seconde (20h26) et proposent d'excellents spots de repli dégagés vers l'ouest.