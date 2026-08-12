Éclipse solaire à Tarbes : à quelle heure et où observer au mieux le pic d'obscuration maximal ?

Avec 99 % du Soleil occulté ce mercredi 12 août 2026, Tarbes s'impose comme l'un des meilleurs spots de France pour voir l'éclipse solaire. Horaires et lieux clés.

L'éclipse solaire s'apprête à offrir une scène d'une rare majesté en ce début de soirée du mercredi 12 août 2026. La Lune viendra recouvrir la quasi-totalité du Soleil au-dessus de Tarbes. Selon les calculs officiels de l'IMCCE (l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides), Tarbes enregistrera un taux d'obscuration record de 99 %. Les premiers contours de l'éclipse se devineront dès 19h32, pour atteindre son apogée au maximum de 20h27 précises. Durant cette minute charnière, il ne subsistera qu'un fil de lumière dans le ciel, baignant la plaine d'une clarté métallique saisissante jusqu'à la fin de l'éclipse à 21h18.

Grâce à son emplacement privilégié au pied des Pyrénées, Tarbes s'inscrit au cœur des zones les plus favorisées de toute la métropole pour vivre le plus grand rendez-vous céleste en France depuis 1999. Si le vent de fœhn peut apporter son aide en dissipant les nuages par-dessus les reliefs, l'impératif sanitaire demeure sans appel : l'observation nécessite obligatoirement des lunettes de protection certifiées ISO 12312-2. Même occulté à 99 %, scruter le Soleil sans équipement homologué entraîne des brûlures de la rétine définitives.

Où voir l'éclipse solaire à Tarbes ce soir ?

Toute la réussite de votre observation de l'éclipse solaire dépendra de votre ligne de mire : à 20h27, au moment du sommet, le Soleil sera situé très bas, à seulement 6,1° au-dessus de l'horizon ouest. Les reliefs urbains ou la végétation pouvant masquer le croissant solaire, il est crucial de privilégier des espaces avec un horizon parfaitement découvert. Trois spots majeurs se détachent dans la région :

Le Pic du Midi de Bigorre : le spot astronomique ultime en altitude, offrant un horizon ouest totalement libre au-dessus des nuages et de la plaine.

: le spot astronomique ultime en altitude, offrant un horizon ouest totalement libre au-dessus des nuages et de la plaine. Le plateau de Lannemezan et la plaine Tarbes-Pau : de larges espaces ruraux dégagés permettant de cadrer le coucher de Soleil éclipsé avec la chaîne pyrénéenne.

: de larges espaces ruraux dégagés permettant de cadrer le coucher de Soleil éclipsé avec la chaîne pyrénéenne. Le Jardin Massey : une option centrale et pratique au cœur de Tarbes pour trouver de belles trouées de ciel depuis ses grandes pelouses.

Si vous habitez des communes voisines comme Séméac, Aureilhan ou Bordères-sur-l'Échez, le maximum se déroulera à la même minute (20h27) : pensez à vous installer en avance pour éviter les déplacements de dernière minute.