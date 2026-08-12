Éclipse solaire à Nantes : heure du pic, taux d'obscuration et où mieux l'observer ?

Ce mercredi 12 août 2026, la ville de Nantes aura la chance d'observer une éclipse solaire spectaculaire avec un Soleil occulté au maximum. Horaires exacts, consignes et meilleurs spots.

L'éclipse solaire promet d'être magistrale à Nantes en ce début de soirée. Ce mercredi 12 août 2026, la Lune viendra s'intercaler devant le Soleil pour plonger la cité des Ducs dans une atmosphère magique. Selon les données fournies par l'IMCCE (l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris), Nantes connaîtra un taux d'obscuration spectaculaire de 95,8 %. Le premier mordu lunaire s'observera dès 19h24, pour atteindre le maximum de l'éclipse à 20h20 précises. Durant cet instant clé, la luminosité déclinera brusquement et laissera place à une teinte métallique singulière au-dessus du fleuve, avant que le Soleil ne retrouve son aspect habituel vers 21h13.

Cette obscuration remarquable place la Loire-Atlantique au tout premier rang des zones les plus gâtées de l'Hexagone pour cette première grande éclipse du siècle en France. Alors que le spectacle rassemble des millions de curieux sur tout le territoire national, la sécurité oculaire reste la priorité absolue : l'observation nécessite obligatoirement des lunettes de protection certifiées ISO 12312-2. Même occulté à près de 96 %, regarder le Soleil à l'œil nu ou avec de simples lunettes de soleil provoque des brûlures rétiniennes définitives même si indolores.

Où voir l'éclipse solaire à Nantes ce soir ?

Toute la réussite de votre observation de l'éclipse solaire dépend du champ de vision vers le couchant : à 20h20, au moment du pic, le Soleil ne se trouvera plus qu'à 9,2° au-dessus de l'horizon ouest. Pour éviter que le relief urbain ou des arbres ne masquent le croissant solaire, il convient de privilégier des espaces très ouverts. Trois lieux phares se distinguent dans la métropole :

La Butte Sainte-Anne : un promontoire stratégique surplombant la Loire, qui offre le meilleur dégagement naturel vers l'ouest.

: un promontoire stratégique surplombant la Loire, qui offre le meilleur dégagement naturel vers l'ouest. Les Berges de Loire (sur l'Île de Nantes) : l'axe du fleuve permet de dégager l'horizon face au Soleil couchant.

(sur l'Île de Nantes) : l'axe du fleuve permet de dégager l'horizon face au Soleil couchant. Le Parc de Procé : une alternative de proximité au cœur de la ville grâce à ses grandes étendues de verdure.

Si vous habitez les communes limitrophes comme Rezé, Saint-Herblain, Orvault ou Vertou, le maximum se déroulera à la même minute (20h20) : installez-vous en avance pour profiter pleinement de ce rendez-vous céleste.