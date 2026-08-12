Éclipse solaire à Bordeaux : à quelle heure et où observer au mieux le pic d'obscuration ce soir ?

Ce mercredi 12 août 2026, Bordeaux assiste à une éclipse solaire au taux d'occultation exceptionnelle. Horaires exacts du maximum, consignes sécurité et meilleurs spots sur la Garonne et dans les parcs.

L'éclipse solaire promet d'être d'une intensité remarquable à Bordeaux en cette fin de journée. Ce mercredi 12 août 2026, la Lune viendra masquer la quasi-totalité du Soleil au-dessus de la cité girondine. Selon les données de l'IMCCE (l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris), la métropole bordelaise enregistrera un taux d'obscuration spectaculaire de 97,6 %. L'éclipse solaire commencera dès 19h29, pour atteindre son apogée au maximum à 20h24 précises. Durant cet instant privilégié, la luminosité du soir basculera dans une ambiance métallique irréelle accompagnée d'un rafraîchissement sensible, avant la clôture progressive du phénomène à 21h16.

Idéalement située dans le Sud-Ouest, la Gironde figure parmi les secteurs les plus gâtés de France métropolitaine pour cette première grande éclipse depuis 1999. Si le spectacle promet d'être inoubliable au-dessus du fleuve, la sécurité visuelle reste primordiale : l'observation nécessite obligatoirement le port de lunettes certifiées ISO 12312-2. Même occulté à plus de 97 %, observer le Soleil à l'œil nu ou avec de simples lunettes de soleil expose à des lésions de la rétine irrémédiables.

Où voir l'éclipse solaire à Bordeaux ce soir ?

Le principal défi de l'observation réside dans la hauteur du Soleil : à 20h24, au moment du sommet, l'astre ne se trouvera plus qu'à 7,4° au-dessus de l'horizon ouest. Le moindre immeuble de la rive gauche ou un rideau d'arbres pouvant barrer la vue, il convient de viser des espaces très ouverts vers le couchant. Trois spots majeurs se distinguent dans l'agglomération :

Le parc de l'Ermitage (Lormont) : perché sur les hauteurs de la rive droite, c'est le point de vue stratégique idéal pour embrasser l'horizon ouest sans obstacle.

(Lormont) : perché sur les hauteurs de la rive droite, c'est le point de vue stratégique idéal pour embrasser l'horizon ouest sans obstacle. Les quais de la Rive Droite : un emplacement de choix le long de la Garonne offrant un large panorama dégagé face au Soleil déclinant.

: un emplacement de choix le long de la Garonne offrant un large panorama dégagé face au Soleil déclinant. Le parc aux Angéliques : un cadre naturel et spacieux en bord de fleuve, parfait pour une observation conviviale en famille.

Si vous habitez les communes limitrophes comme Mérignac, Pessac, Talence ou Cenon, le maximum se déroulera à la même minute (20h24) : veillez à vous installer suffisamment en avance pour éviter les encombrements du début de soirée.