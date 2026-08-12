Éclipse solaire à Toulon : l'heure du pic et où l'observer au mieux ce soir

Ce mercredi 12 août 2026, la ville de Toulon aura la chance d'observer une éclipse solaire spectaculaire avec un Soleil occulté au maximum. Horaires exacts et meilleurs spots maritimes de la rade.

C'est le grand jour de l'éclipse solaire ! Ce mercredi 12 août 2026, la Lune va s'interposer devant le Soleil pour offrir aux Toulonnais une occultation exceptionnelle en bord de mer. D'après l'IMCCE (l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris), Toulon enregistre un taux d'obscuration très élevé de 96,4 %. Les premiers contours de l'éclipse apparaîtront dès 19h31, pour atteindre le sommet du phénomène au maximum de 20h25 précises. Durant cette minute clé, la clarté méditerranéenne s'atténuera de manière saisissante, plongeant la côte dans une ambiance semi-obscure jusqu'à la fin de l'éclipse de soleil à 21h15.

Toulon se classe parmi les grandes métropoles françaises les mieux positionnées pour cet événement astronomique majeur, le plus important du pays depuis plus de deux décennies. Si le ciel varois bénéficie d'un climat estival particulièrement dégagé pour l'occasion, l'observation exige une discipline sanitaire absolue : le port de lunettes certifiées ISO 12312-2 est obligatoire. Même à plus de 96 % masqué, le rayon solaire direct provoque des brûlures rétiniennes définitives et totalement indolores. Ne vous rabattez sur aucun équipement de fortune (lunettes de soleil, verres teintés).

Où voir l'éclipse solaire à Toulon ce soir ?

L'enjeu majeur de cette fin de journée réside dans l'altitude du Soleil : à 20h25, au moment du pic, le Soleil ne se trouvera plus qu'à 2,3° au-dessus de l'horizon ouest. L'éclipse solaire se jouant quasiment au ras de l'eau, il est impératif de se poster sur un lieu dégagé de tout relief ou bâtiment. Trois spots d'exception se détachent :

Le Mont Faron : accessible en téléphérique et culminant à près de 600 mètres, ce point culminant offre un panorama complet à 360° sur la rade et le couchant.

: accessible en téléphérique et culminant à près de 600 mètres, ce point culminant offre un panorama complet à 360° sur la rade et le couchant. Le Cap Sicié : un promontoire côtier idéalement orienté face à la Méditerranée pour viser le Soleil rasant sans le moindre obstacle.

: un promontoire côtier idéalement orienté face à la Méditerranée pour viser le Soleil rasant sans le moindre obstacle. Les Îles d'Hyères (Porquerolles, Port-Cros) : un horizon marin pur et dégagé, parfait pour photographier le croissant solaire plongeant dans la mer.

Pour ceux qui souhaitent éviter les principaux points de rassemblement, les communes voisines comme La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages ou Hyères connaîtront exactement le même horaire (20h25) avec des points de vue imprenables de l'éclipse solaire sur le littoral.