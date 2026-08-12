Éclipse solaire à Aix-en-Provence : heure du pic et meilleurs spots d'observation

Le Soleil sera masqué presque totalement ce mercredi 12 août 2026 à Aix-en-Provence ! Horaires, taux maximum de l'éclipse et spots dégagés vers la Sainte-Victoire.

C'est une éclipse solaire d'une teinte résolument magique qui s'annonce à Aix-en-Provence ce soir. Ce mercredi 12 août 2026, la Lune viendra s'interposer devant le Soleil pour offrir à la Provence un spectacle céleste remarquable. D'après les données de l'IMCCE (l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides), la métropole aixoise enregistrera un taux d'obscuration très élevé de 96,1 %. Le début du phénomène s'amorcera dès 19h31, pour atteindre son apogée au maximum de 20h24 précises. Pendant quelques minutes, la lumière dorée du soir s'éteindra soudainement au profit d'une pénombre théâtrale, avant la fin progressive de la séquence à 21h15.

Idéalement située dans le Sud de la France, Aix-en-Provence profite de conditions particulièrement avantageuses pour suivre cette première grande éclipse du siècle sur le territoire. Le mistral balayant régulièrement les nuages en fin de journée, le ciel s'annonce favorable, mais la prudence reste de rigueur : l'observation nécessite impérativement le port de lunettes certifiées ISO 12312-2. Même occulté à 96 %, regarder le Soleil à l'œil nu ou à travers des lunettes de soleil classiques provoque des brûlures de la rétine irrémédiables même si totalement indolores.

Où voir l'éclipse solaire à Aix-en-Provence ce soir ?

L'unique contrainte d'observation réside dans la hauteur du Soleil : au moment du pic de 20h24, l'astre ne se trouvera plus qu'à 2,8° au-dessus de l'horizon ouest. L'éclipse se jouant au ras du relief, il faut absolument privilégier un emplacement dégagé de tout obstacle urbain. Trois spots majeurs se distinguent autour de la ville :

La Montagne Sainte-Victoire : le majestueux massif peint par Cézanne offre des points de vue en altitude imbattables pour dominer l'horizon ouest.

: le majestueux massif peint par Cézanne offre des points de vue en altitude imbattables pour dominer l'horizon ouest. Le Plateau de l'Arbois : ce vaste espace naturel situé à l'ouest de la ville constitue un terrain idéal pour observer le Soleil rasant sans masque visuel.

: ce vaste espace naturel situé à l'ouest de la ville constitue un terrain idéal pour observer le Soleil rasant sans masque visuel. Le Cours Mirabeau (terrasses orientées ouest) : une option citadine pour vivre le phénomène en plein centre-ville, à condition de dégager la perspective entre les toits.

Si vous souhaitez vous éloigner du centre, les communes proches du pays d'Aix comme Éguilles, Venelles, Les Milles ou Le Tholonet bénéficieront du maximum à la même minute (20h24) avec de superbes dégagements sur la campagne provençale.