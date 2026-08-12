Éclipse solaire aux Sables-d'Olonne : l'heure du pic et les meilleurs spots pour la voir

Le Soleil sera masqué presque totalement ce mercredi 12 août 2026 aux Sables-d'Olonne. Horaires, taux maximum de l'éclipse solaire et meilleurs spots face à l'océan.

C'est une éclipse solaire d'une rare majesté qui s'annonce ce soir au-dessus de l'Atlantique. Ce mercredi 12 août 2026, la Lune s'interposera devant le Soleil pour offrir aux Sables-d'Olonne un spectacle astronomique exceptionnel. D'après les calculs de l'IMCCE (l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides), Les Sables-d'Olonne enregistreront un impressionnant taux d'obscuration de 96,6 %. Les premiers contours de l'éclipse se dessineront dès 19h26, pour atteindre l'apogée du phénomène au maximum de 20h22 précises. Pendant quelques minutes, l'océan et le ciel se pareront d'une pénombre théâtrale et cuivrée, avant que le Soleil ne retrouve sa forme complète vers 21h14.

Idéalement située sur la façade atlantique, la station balnéaire des Sables-d'Olonne s'impose comme l'une des communes les plus privilégiées du pays pour observer cette première grande éclipse française du siècle. L'événement attire de nombreux curieux, mais la sécurité visuelle reste primordiale : l'observation nécessite impérativement le port de lunettes certifiées ISO 12312-2. Même occulté à plus de 96 %, regarder le Soleil à l'œil nu ou à travers de simples lunettes de soleil provoque des brûlures de la rétine irréversibles.

Où voir l'éclipse solaire aux Sables-d'Olonne ce soir ?

L'enjeu majeur de cette fin de journée réside dans la hauteur du Soleil : au moment du pic de 20h22, l'astre ne se trouvera plus qu'à 9° au-dessus de l'horizon ouest. La position littorale des Sables-d'Olonne devient alors son plus grand atout pour éviter que des bâtiments ne masquent le croissant solaire. Trois spots d'exception se détachent :

Le Remblai : la célèbre promenade du front de mer offre un panorama direct sur l'océan et le Soleil déclinant.

: la célèbre promenade du front de mer offre un panorama direct sur l'océan et le Soleil déclinant. La Corniche vendéenne : une succession de points de vue en surplomb idéaux pour embrasser simultanément le ciel et la mer.

: une succession de points de vue en surplomb idéaux pour embrasser simultanément le ciel et la mer. Face au Phare des Barges : un cadre marin pur garantissant une ligne de visée parfaitement dégagée vers le couchant.

En raison de la forte affluence estivale et des ralentissements prévus aux abords du littoral vers 20h22, prenez soin de vous installer suffisamment en avance sur la côte.