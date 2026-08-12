Éclipse solaire à Nice : heure du pic, taux d'obscuration et où mieux l'observer ?

Ce mercredi 12 août 2026, la ville de Nice aura la chance d'observer une éclipse solaire spectaculaire avec un Soleil occulté au maximum. Horaires exacts et belvédères maritimes imbattables pour la voir.

Ce mercredi 12 août 2026, l'éclipse solaire s'annonce spectaculaire sur la baie des Anges, avec un Soleil qui s'effacera presque totalement derrière la Lune. À en croire les modélisations précises de l'IMCCE (l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris), Nice aura droit à une occultation impressionnante du Soleil, à hauteur de 95,1 %. L'éclipse de soleil commencera dès 19h30, grignotant la lumière estivale jusqu'au pic de l'éclipse fixé à 20h24. Pendant cet instant suspendu, la Méditerranée baignera dans des nuances crépusculaires inédites avant la fin du phénomène à 21h14.

Positionnée stratégiquement sur le littoral méditerranéen, Nice figure parmi les communes les plus privilégiées de la Côte d'Azur, devant Antibes, Cannes ou Menton. Pour profiter sereinement de cette obscuration impressionnante, la vigilance oculaire reste absolue : l'observation nécessite impérativement des lunettes certifiées ISO 12312-2. Ne tentez jamais de regarder le Soleil à l'œil nu ni avec des lunettes de soleil ordinaires, sous peine de subir des lésions de la rétine irrémédiables !

Où voir l'éclipse solaire à Nice ce soir ?

L'unique exigence de la soirée réside dans l'altitude du Soleil : à 20h24, au moment du sommet, l'astre ne se trouvera plus qu'à 1,8° au-dessus de l'horizon ouest. L'éclipse se jouant au ras de l'eau, le relief urbain ou les collines peuvent vite boucher la vue : il est donc crucial de se positionner sur un horizon marin dégagé. Voici trois spots incontournables pour ne rien manquer de l'éclipse :

La Promenade des Anglais : le spot le plus direct et accessible, offrant un horizon maritime pur sans le moindre obstacle urbain face au couchant.

: le spot le plus direct et accessible, offrant un horizon maritime pur sans le moindre obstacle urbain face au couchant. La colline du Château : ce point haut emblématique domine la baie et permet d'embrasser simultanément la ville et la ligne de mer vers l'ouest.

: ce point haut emblématique domine la baie et permet d'embrasser simultanément la ville et la ligne de mer vers l'ouest. Le Cap de Nice : une alternative idéale pour s'éloigner du centre et contempler le croissant de Soleil plongeant directement dans la Méditerranée.

Compte tenu de la forte affluence estivale et des ralentissements prévus sur le littoral aux abords de 20h24, veillez à vous installer suffisamment en avance sur le front de mer.