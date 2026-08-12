Éclipse solaire à Clermont-Ferrand : heure du pic, taux d'obscuration et où mieux l'observer ?

A quelle heure exacte voir le maximum de l'éclipse solaire du 12 août 2026 à Clermont-Ferrand ? Découvrez les horaires précis, les règles de sécurité et les meilleurs spots.

Place à l'éclipse solaire historique ! Ce mercredi 12 août 2026, au terme de la journée, la Lune viendra ronger progressivement le Soleil au-dessus de Clermont-Ferrand. D'après les éphémérides calculées par l'IMCCE (l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides), la "capitale des volcans" connaîtra un taux d'obscuration très important de 94,7 %. L'éclipse commencera dès 19h27, mais c'est à 20h22 pile qu'elle atteindra son apogée. En quelques minutes, la lumière vive du jour cédera la place à un crépuscule précoce aux teintes métalliques, alors que le Soleil frôlera les créneaux de la chaîne des Puys avant de s'effacer à 21h13.

Si le Massif central retient l'attention des passionnés, c'est que l'Auvergne se situe sur une trajectoire très avantageuse pour suivre ce premier grand rendez-vous astronomique français du siècle. Mais pour profiter pleinement de la scène, la consigne sanitaire ne tolère aucun écart : l'équipement en lunettes certifiées ISO 12312-2 est obligatoire de la première à la dernière minute. Même dissimulé à près de 95 %, le rayonnement direct cause des brûlures rétiniennes définitives et totalement indolores. L'utilisation de filtres de fortune ou de lunettes de soleil classiques est à proscrire impérativement.

Où voir l'éclipse solaire à Clermont-Ferrand ce soir ?

Toute la réussite de votre observation de l'éclipse solaire dépendra de votre altitude et de l'horizon dégagé : au pic de 20h22, le Soleil ne s'élèvera qu'à 5,5° au-dessus de l'horizon ouest. Au ras des crêtes, la moindre forêt ou barre d'immeuble peut barrer le regard. Pour vous assurer un panorama parfaitement dégagé, trois sites d'exception ressortent autour de la métropole :

Le sommet du Puy-de-Dôme (1 465 mètres) : accessible par le Panoramique des Dômes, ce géant offre le balcon ultime à 360° pour dominer la mer de nuages éventuelle et embrasser le coucher solaire.

(1 465 mètres) : accessible par le Panoramique des Dômes, ce géant offre le balcon ultime à 360° pour dominer la mer de nuages éventuelle et embrasser le coucher solaire. Le plateau de Gergovie : ce haut lieu historique propose un immense replat naturel sans aucun masque visuel vers l'ouest.

: ce haut lieu historique propose un immense replat naturel sans aucun masque visuel vers l'ouest. Le parc Montjuzet : le belvédère idéal en plein cœur de Clermont-Ferrand, combinant verdure, vue sur les toits et perspective directe sur la chaîne des Puys.

Si vous souhaitez éviter les rassemblements des grands sommets, des communes voisines comme Riom, Chamalières, Beaumont ou Aubière profiteront du phénomène à la même seconde (20h22) avec de très belles fenêtres d'observation sur le relief.