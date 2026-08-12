Éclipse solaire à Hendaye : à quelle heure et où observer le pic ultime sur la côte basque ?

Ce mercredi 12 août 2026, Hendaye vivra une éclipse solaire quasi totale. Voici l'heure exacte, le taux d'obscuration et les meilleurs endroits pour l'admirer.

C'est un privilège géographique absolument unique que s'apprête à vivre Hendaye ce soir. C'est la dernière commune du littoral français située à deux pas de l'Espagne qui aura la chance de voir la totalité de l'éclipse solaire. Ce mercredi 12 août 2026, au moment où la fin de journée s'anime sur la plage, la Lune viendra recouvrir la quasi-totalité du Soleil au-dessus d'Hendaye. Selon les calculs officiels de l'IMCCE (l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides), la cité frontalière enregistre un taux d'obscuration vertigineux de 99,7 % ! L'éclipse solaire commencera dès 19h31 pour atteindre son apogée au maximum de 20h27 précises. Durant cette minute irréelle, l'atmosphère prendra une teinte crépusculaire saisissante avant que le Soleil ne reprenne sa lumière et ne s'efface à 21h19.

Située aux portes de l'Espagne, où la bande de totalité plongera Bilbao à une centaine de kilomètres de là dans le noir complet, Hendaye s'impose tout simplement comme le point le plus proche de la totalité de toute la France métropolitaine. Si l'expérience s'annonce grandiose, le port de lunettes certifiées ISO 12312-2 est obligatoire. Même occulté à 99,7 %, scruter le mince liseré solaire à l'œil nu provoque des brûlures rétiniennes irrémédiables.

Où voir l'éclipse solaire à Hendaye ce soir ?

Tout l'enjeu de l'observation réside dans la hauteur de l'astre : à 20h27, au moment du pic, le Soleil ne culminera qu'à 7,5° au-dessus de l'horizon ouest. Pour empêcher le relief ou les constructions de masquer le spectacle, il faut impérativement viser des zones maritimes très ouvertes. Trois lieux stratégiques se détachent :

La Grande Plage d'Hendaye : l'endroit idéal pour bénéficier d'une ligne de mire 100 % dégagée vers l'Atlantique et voir le Soleil éclipsé glisser sur l'eau.

: l'endroit idéal pour bénéficier d'une ligne de mire 100 % dégagée vers l'Atlantique et voir le Soleil éclipsé glisser sur l'eau. Le domaine d'Abbadia et la Corniche basque : ce site naturel protégé offre un promontoire en hauteur d'exception sur les falaises et l'océan.

: ce site naturel protégé offre un promontoire en hauteur d'exception sur les falaises et l'océan. La pointe de Sokoburu : située à l'embouchure de la Bidassoa, elle fait directement face à l'Espagne et offre une vue panoramique dégagée vers le couchant.

En raison de la proximité immédiate de la frontière et de l'affluence massive attendue sur la côte basque aux abords de 20h27, anticipez largement vos déplacements et installez-vous bien en avance sur le littoral.