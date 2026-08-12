Les premières photos de l'éclipse solaire du 12 août 2026
Alors que les Français vont assister à une éclipse spectaculaire, mais non complète, les Espagnols eux, vont assister à un spectacle qui devrait marquer leur vie. En effet, une partie du pays sera plongée dans l'obscurité totale pendant quelques minutes. Pour observer l'éclipse totale du Soleil de ce 12 août 2026 en Espagne, il faut être placé sur la "bande de totalité", qui traverse le nord, le centre-nord et l'est du pays (notamment en Galice, Castille-et-León, Pays basque, Aragon et jusqu'aux îles Baléares).
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