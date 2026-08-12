Combien de temps va durer l'éclipse solaire en France ce mercredi soir ?

Ce mercredi 12 août, l'éclipse solaire va traverser la France en début de soirée. Combien de temps va durer le spectacle et le pic de l'éclipse ?

Combien de temps va durer l'éclipse solaire totale ce 12 août 2026 ? C'est l'heure de l'événement astronomique de l'été, l'éclipse solaire du 12 août 2026. Si certains annoncent un début de l'événement à 19h, ce sera sans doute à partir de 19h30 que l'on commencera vraiment à profiter du spectacle. Avec des lunettes homologuées bien sûr ! C'est d'ailleurs à 19h30 que l'agence spatiale européenne, l'ESA, commencera son direct sur Youtube.

L'agence fera notamment un direct depuis l'Espagne qui bénéficie de conditions idéales avec une éclipse totale à 100%. Pas le cas en France où on obtiendra au maximum un peu plus de 99% à Biarritz. En France, l'éclipse sera visible entre 19h30 et 21h environ. Le pic de l'éclipse est prévu entre 20h20 et 20h35 selon les villes. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'horaire précis du pic chez vous via notre carte dédiée ci-dessous.

L'éclipse solaire sera donc visible durant environ 2 heures sur le sol métropolitain. Le pic prévu entre 20h20 et 20h35 selon votre ville sera bien plus court : pas plus de deux minutes pour observer le maximum d'obscurité... quelques minutes avant le coucher de soleil.