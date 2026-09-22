Équinoxe d'automne 2026 : bien plus qu'une date, ce qui va se passer va vous surprendre

L'équinoxe d'automne arrive et va marquer un point de bascule. Quels sont les phénomènes qui entourent ce jour unique qui nous fait entrer dans la saison automnale ?

Cette nuit de mardi 22 au mercredi 23 septembre 2026, juste après minuit, l'équinoxe marquera le premier jour de l'automne. Mais l'équinoxe d'automne n'est pas une simple date dans le calendrier, ce phénomène astronomique marque ce moment où le jour et la nuit atteignent l'équilibre parfait dans l'ensemble du globe.

L'équinoxe, qui a lieu deux fois par an (à l'automne et au printemps), se produit lorsque le Soleil traverse la ligne de l'équateur. Lors de l'équinoxe d'automne, le disque solaire passe de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, ce passage marquant un changement de saison : le début de l'automne pour nous au nord et l'arrivée du printemps pour l'hémisphère sud. Pendant un instant, le Soleil est parfaitement aligné, se trouvant pile au-dessus de l'équateur.

L'équinoxe d'automne annonce également le passage vers l'hiver. A partir de ce jour, les nuits vont s'allonger et les jours se raccourcir, jusqu'au Solstice d'hiver qui surviendra le 21 décembre 2026. Comme le Soleil va éclairer la Terre de manière moins directe, les températures vont commencer à baisser. Ce refroidissement progressif de l'atmosphère va entraîner la chute des feuilles des arbres et provoquer les premières gelées, un processus qui se termine à la date du solstice d'hiver.

A quelle date et heure se produit l'équinoxe d'automne 2026 ?

L'équinoxe d'automne a lieu précisément ce mercredi 23 septembre 2026 à 00h 5 minutes et 8 secondes selon l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides (IMCCE). L'automne se poursuivra ensuite comme chaque année pendant trois mois jusqu'au solstice d'hiver.

Quelle est la signification de l'équinoxe d'automne ?

Qu'est-ce que l'équinoxe ? Le mot vient du latin æquinoctium (nuit égale). En effet, pour nous, le phénomène le plus évident de l'équinoxe est que la nuit et le jour ont la même durée à cette période de l'année. A l'équinoxe d'automne, les jours, qui duraient environ 16 heures au 21 juin en France, ont largement perdu en longueur. Ils raccourciront ainsi jusqu'au solstice d'hiver. Pourquoi ? En raison de la géométrie. En effet, l'axe de rotation de la terre est incliné de 23,4° par rapport au plan de son orbite : notre planète "penche" par rapport au soleil. L'astre ne nous éclaire donc pas de la même façon selon les moments de l'année. En hiver, la France (par exemple) ne reçoit de lumière que huit heures par jour, contre le double en été. Ceci détermine le comportement des masses d'air et donne naissance aux saisons telles que nous les connaissons dans les zones tempérées.

Mais n'allez pas confondre "équinoxe" et "solstice". En astronomie, les solstices correspondent en effet aux deux moments de l'année où le soleil est le plus éloigné de l'équateur. Cela correspond à la durée maximale (pour le solstice d'été) ou minimale (pour le solstice d'hiver) du jour. Autrement dit, ce phénomène est bien différent de celui des équinoxes et de leurs jour et nuit à durée équivalente !

Pourquoi l'équinoxe d'automne 2026 a-t-il lieu à la date du 23 septembre ?

L'équinoxe est ce moment où le Soleil traverse le plan de notre équateur terrestre. En résumé : c'est l'instant où le soleil passe au zénith de l'Équateur. À ce moment-là, on change de saison. L'événement astronomique clôt donc l'été en un clin d'œil. Dans l'hémisphère nord, il survient en général entre le 21 et le 24 septembre. Mais pourquoi l'automne 2026 tombera-t-il un "23" et pas un "22" ou un "21" ? Si nous sommes nombreux à identifier la date du "21" du mois de septembre comme étant celle de l'équinoxe d'automne, cela n'est pas si simple. La date du passage à l'automne correspond en fait à un moment très précis : celui où le Soleil coupe en passant au zénith le plan de l'équateur. Des calculs savants l'ont déterminé, effectués par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) hébergé par l'Observatoire de Paris depuis 1998. Et comme la Terre ne tourne pas autour du soleil en exactement 365 jours, le jour J peut changer d'une année sur l'autre.

Ainsi, la date de l'équinoxe d'automne précède d'un mois environ le passage à l'heure d'hiver. Le premier jour de l'automne intervient également à mi-chemin du solstice d'été (20-21 juin) et du solstice d'hiver (20-21 décembre). Mais chaque année, l'équinoxe d'automne a lieu à une date différente. Ceci tient au fait que la Terre tourne autour du soleil en 365 jours, 5 heures et 46 minutes, et non exactement 365 jours. Le plus gros de ce décalage est corrigé par l'adjonction du 29 février lors des années bissextiles. Mathématiquement, les équinoxes d'automne ne peuvent avoir lieu qu'entre le 21 septembre (la prochaine fois en 2092) et le 24 septembre (la prochaine fois en 2303).

Quel rituel de l'équinoxe d'automne ?

Comme l'équinoxe de printemps, l'équinoxe d'automne est chaque année synonyme de rituels dans certaines cultures ou croyances anciennes (adeptes du druidisme et du chamanisme). Appelé "Mabon" en celtique, le phénomène astronomique désignant ce moment où jour et nuit ont la même durée correspond aussi à l'époque, côté automne, où une bonne partie des produits agricoles est récoltée. Les fêtes païennes symbolisent alors des remerciements pour ces fameuses récoltes. Dans les temps anciens, après un travail épuisant dans les vergers et les champs, cette fête représentait aussi une halte bienvenue.

Quand auront lieu les prochaines équinoxe d'automne ?

Voici les dates et heures des équinoxes d'automne, estimés jusqu'en 2028 :