Pierre Gagnaire : qui est le chef étoilé invité de Top chef ?

PIERRE GAGNAIRE - Habitué du concours culinaire de Top Chef sur M6, Pierre Gagnaire est l'un des chefs cuisiniers les plus respectés de la gastronomie française. Quel est son parcours et quels sont ses restaurants ?

Possédant pas moins de 12 étoiles au Guide Michelin, le chef cuisinier Pierre Gagnaire a pour habitude d'intervenir en tant qu'invité dans l'émission culinaire de Top Chef sur M6. Elu en 2015 "plus grand chef étoilé du Monde" par ses pairs, Pierre Gagnaire est reconnu par le public comme par la profession pour sa formidable inventivité et la méticulosité de la présentation de ses mets. Où a-t-il fait ses armes et quels sont ses restaurants ? Tout savoir.

Pierre Gagnaire grandit dans la Loire le 9 avril 1950 dans la petite commune d'Apinac. Son père tient un restaurant réputé à Saint-Priest-en-Jarez, dans la banlieue de Saint-Étienne, ce qui donne très jeune au fils le goût de la cuisine. Après une formation de pâtissier, Pierre Gagnaire travaille au sein d'un des restaurants de Paul Bocuse et décide de devenir chef cuisinier.

C'est ainsi qu'il retourne à Saint-Priest-en-Jarez et reprend en main le restaurant familial. Après six années passées derrière les fourneaux du Clos fleuri, Pierre Gagnaire ouvre son premier restaurant à Saint-Étienne, à l'âge de 31 ans, en 1981. La cuisine qu'il propose est d'inspiration très contemporaine, avec des incursions dans la cuisine moléculaire naissante, et le décor des lieux surprend par ses lignes modernes et épurées. Douze ans après l'ouverture, en 1993, l'établissement obtient sa troisième étoile au Michelin.

En 1996, à la suite de difficultés financières, Pierre Gagnaire ferme son restaurant de Saint-Étienne et quitte la région lyonnaise pour ouvrir son restaurant, Pierre Gagnaire, à Paris, au 6 rue Balzac, dans le 8e arrondissement. Son établissement parisien rencontre un franc succès et lui permet de récupérer rapidement ses trois étoiles. Le cuisinier profite de la notoriété qu'il acquiert pour étendre ses activités à l'international. C'est ainsi que durant les années 2000 éclosent de nombreuses enseignes à son nom : à Tokyo, Dubaï, Séoul, Las Vegas, Moscou, Berlin ou encore Londres. En 2017, il est fait Chevalier de la Légion d'honneur et commandeur des Arts et des Lettres.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pierre Gagnaire est actuellement à la tête de 13 restaurants dans le monde. Avant que la crise du Covid ne ferme son restaurant 2 étoiles de Bordeaux, La Grande Maison, le chef possédait 14 étoiles. Pierre Gagnaire possède désormais 12 étoiles au Guide Michelin pour les restaurants suivants, en France et dans le monde :

Pierre Gagnaire à Paris 8e, 3 étoiles.

Lecture Room à Londres, 3 étoiles.

Pierre Gagnaire à Tokyo, Japon, 2 étoiles.

Gaya à Paris 7e, 1 étoile.

Duende à Nîmes, 1 étoile.

Le comptoir de Pierre Gagnaire à Séoul, Corée du Sud, 1 étoile.

Le comptoir de Pierre Gagnaire à Shanghai, Chine, 1 étoile.