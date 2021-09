Michel Sarran : le juré bienveillant quitte Top Chef

MICHEL SARRAN - Le chef étoilé à l'accent chantant toulousain quitte l'aventure Top Chef. De ses restaurants à son expérience télévisuelle, tout savoir de l'ancien juré emblématique de l'émission Top Chef sur M6.

[Mis à jour le 1er septembre 2021 à 12h10] Les téléspectateurs ont pu découvrir le chef étoilé tous les mercredi en tant que juré de l'émission Top Chef sur M6 aux côtés d'Hélène Darroze, Jean-François Piège et Philippe Etchebest. Or, après 6 ans de bons et loyaux services, le chef de la brigade jaune rend son tablier et ne remettra donc pas le couvert la saison prochaine, prévue au printemps 2022. Le chef, extrêmement bienveillant, était toujours là pour redonner le sourire aux brigades et le premier à faire des boutades. Mais qui est-il vraiment ?

Michel Sarran est un chef français originaire du Gers. Il possède un restaurant : "Michel Sarran" à Toulouse, couronné de deux étoiles au Guide Michelin en 2003. Sa cuisine mêle produits de son terroir avec des influences espagnoles, marocaines ou même japonaises. De ses débuts culinaires à son expérience en tant que comédien en passant par ses restaurants, sa femme et son expérience dans Top Chef, tout savoir sur Michel Sarran.

Michel Sarran est né en 1961 dans le Gers. Bac scientifique en poche, Michel Sarran veut devenir médecin. Malheureusement, il ne réussit pas le concours d'entrée. Tandis que ses rêves s'écroulent, il doit se retourner. Il est alors amené à travailler dans la ferme auberge de sa mère à Saint-Martin d'Armagnac, comme ça, parce qu'il doit apprendre un métier. La passion n'est au début pas là, il exerce parce qu'il le faut. Mais très vite, sa vision de la cuisine change. Aux côtés de sa mère passionnée, il se rend compte que la cuisine est un moyen d'expression dont il a envie de maîtriser les codes et les secrets.

Mère aimante, la sienne voit rapidement le potentiel de Michel Sarran. Alors, elle va interpeller Alain Ducasse pour lui demander de prendre son fils en stage. Il est ensuite formé par les plus grands, Michel Guérard, Jean-Michel Lorain à qui il doit l'apprentissage du vocabulaire de la cuisine et de la gastronomie. Vient ensuite la consécration. Michel Sarran aux seules commandes obtient une étoile à Porquerolles pour le Mas du Langoustier.

Michel Sarran a obtenu deux étoiles du Guide Michelin avec son restaurant Michel Sarran situé à Toulouse. Le restaurant propose au menu du dîner à 110 euros un foie gras de canard de la Ferme de La Cave, un Cabillaud en cuisson longue, un boeuf carottes origine Aubrac, des fromages dégustation de chez Xavier et en dessert, le citron en textures, ganache ivoire citron noir. En 2011, le chef cuisinier ouvre un café baptisé Emma, à Barcelone en Espagne.

Ma biche sur le toit est le dernier établissement du chef décoré de deux étoiles. Il l'a ouvert le lundi 4 décembre 2017 au 6e étage des Galeries Lafayette, à Toulouse. Il s'agit du premier rooftop de la Ville rose, et il offre une vue à couper le souffle. Le chef Michel Sarran s'est associé à Arnaud Chérubin, François-Louis Lapeyre et Philippe Lacassagne, patrons du groupe AllForYou qui possède des restaurants comme L'Envol Côté Plage ou La Compagnie Française.

Michel Sarran travaille aux côtés de sa femme dans son restaurant éponyme. Comme l'indique le portrait du chef Michel Sarran sur le site internet du restaurant, le chef est très proche de sa femme : "S'il y a Michel, c'est forcément parce que Françoise Sarran existe. Sa discrétion naturelle est un pur bonheur. Observez la en salle, l'œil à tout sans en avoir l'air. Françoise qui est là, soudain, à votre table pour un mot gentil, un simple sourire, qui est présente avec grâce sans jamais rien vous imposer..." Il a deux enfants : Emma et Camille.

Michel Sarran a participé à l'émission Top Chef en tant que juré de 2015 à 2021. Alors que la télé n'était pas son dada, il a d'abord refusé de venir noter les cuisiniers de demain. Mais Christian Constant et Hélène Darroze l'ont finalement convaincu de tenter l'aventure, chose qu'il n'a pas regretté, tant sur le plan professionnel qu'humain. "Il faut être honnête, l'émission a changé ma vie, juste ça. Quand vous avez trois millions de personnes qui vous regardent, ça change tout", avait-il confié à 20 Minutes.

Dans les épisodes de Top Chef sur M6, Michel Sarran était le seul juré à porter un tablier noir, tandis que les autres chefs endossaient une veste de cuisine blanche classique. Mais pourquoi ? Il s'était expliqué dans Oh ! My Mag : "J'ai reçu cette nouvelle tenue de travail le jour où j'ai appris que j'avais mon deuxième macaron. Et comme je suis superstitieux... "

Après Top Chef, le chef Michel Sarran a fait ses premiers pas de comédien en incarnant un proviseur de lycée hôtelier dans l'épisode "Léo Matteï, Brigade des mineurs" jeudi 14 février dernier sur TF1. "Je n'ai jamais rêvé de faire l'acteur, mais je suis d'une nature curieuse. Ça m'intéresse de découvrir les coulisses de ce métier" avait-il révélé à TV Mag.