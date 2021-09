Glenn Viel : qui se cache derrière le nouveau juré de Top Chef ?

GLENN VIEL - Déjà apparu trois fois au cours des épreuves de l'émission Top Chef 2021, le chef Glenn Viel n'a pas laissé de marbre les téléspectateurs. Qui est le remplaçant de Michel Sarran dans l'émission Top Chef ?

Jeune chef triplement étoilé depuis janvier 2020, Glenn Viel sera le nouveau visage de Top Chef au printemps 2022, puisqu'il intégrera l'équipe de jurés de l'émission Top Chef sur M6 aux côtés d'Hélène Darroze, Jean-François Piège et Philippe Etchebest, prenant la place de Michel Sarran. Le cuisiner de 41 ans, à la tête de L'Oustau de Baumanière aux Baux-de-Provence, était déjà apparu dans l'émission culinaire lors d'épreuves de la saison 12, notamment dans son propre restaurant trois étoiles, mais aussi dans les cuisines de l'émission en coachant l'emblématique candidate Sarah Mainguy, dans tous ses états à son contact. Le chef talentueux n'est pas passé inaperçu. Mais qui est-il vraiment ?

Le chef cuisinier de 41 ans est né le 2 janvier 1980 à Versailles dans les Yvelines. D'origine bretonne, il a été bercé par la cuisine de son père et de sa grand-mère au cours de son enfance. "Je me suis formé en Bretagne et au Mans, je suis ensuite parti travailler directement dans la belle maison du Meurice à Paris. J'ai eu ensuite la chance de faire mes armes au Plaza Athénée, puis j'ai travaillé pour le groupe Hyatt et c'est à ce moment que j'ai commencé à beaucoup voyager pour mon travail : Maroc, Marseille, Nice, Corse, Courchevel. C'est à Marseille que j'ai obtenu ma première étoile en 2008 en tant que chef, et c'est en 2013 que j'ai récupéré une deuxième étoile à Courchevel ", confie-t-il au site de Ouest France. En effet, le jeune chef a obtenu sa première étoilé à 28 ans au Peron à Marseille, et a ensuite décroché sa deuxième étoile en 2013 aux côté de Nicolas Sale au Kilimandjaro de Courchevel. Le 6 mars 2015, Glenn Viel devient le chef du restaurant 2 étoiles l'Oustau de Baumanière, premier "Relais et châteaux" créé en France en 1945 aux Baux-de-Provence, où il dirige une brigade de 32 personnes. Il décroche sa troisième étoile dans ce restaurant, en 2020.

Glenn Viel est le chef du restaurant L'Oustau de Baumanière, situé aux Baux de Provence, depuis 2015. Il y a décroché sa troisième étoile au Guide Michelin le 27 janvier 2020. La cuisine, éco-responsable, est indissociable de la lumière de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'environnement minéral des Alpilles. A la carte : rouget lissé, anchois en marinade instantanée, homard bleu, Saint Pierre ciselé cuit à la broche, ravioles de fleur de courgette, ris de veau "boulé", pigeonneau des Costières... La salle voûtée impressionne par ses proportions majestueuses. Ouverte sur la terrasse et la piscine, elle offre bien-être et intimité aux convives. Le chef y est reconnu pour sa technique innovante des "cailloux d'assaisonnement", un concentré de légumes et de crustacés qu'il utilise pour remplacer le sel dans ses plats.

On ne sait pas grand chose de la femme du jeune chef triplement étoilé, si ce n'est que, lors de son sacre à la remise de sa troisième étoile au Guide Michelin en 2020, Glenn Viel a tenu à remercier particulièrement sa femme, en dévoilant un peu sur elle et l'amour qu'il lui porte : "elle a fait le sacrifice de sa carrière pour la mienne, elle me soutient depuis 17 ans", avait-il raconté au cours de son discours.

Glenn Viel va remplacer le membre du jury de Top Chef Michel Sarran, à l'occasion de la 13e saison de l'émission prévue au printemps 2022. Le jeune chef a déjà participé à l'émission Top Chef sur M6 en tant qu'invité une première fois à l'automne 2019, dans le second épisode de la saison 11 diffusé le 26 février 2020, puis durant l'automne 2020 durant plusieurs épisodes de la saison 12. Les téléspectateurs s'étaient particulièrement amusés de son coaching auprès de la candidate Sarah Mainguy, soulignant une certaine "tension sexuelle".