Diego Alary : qui est l'ancien candidat de Top Chef qui cartonne sur TikTok ?

DIEGO ALARY. A tout juste 25 ans, le jeune chef cuisinier a vécu plusieurs vies avant de réinventer les codes de la cuisine à la sauce TikTok.

[Mis à jour le 23 octobre 2022 à 20h53] Originaire d'Ivry-sur-Seine en région parisienne, le chef cuisinier Diego Alary s'est fait remarquer dans la 11e saison de Top Chef en 2020, alors qu'il était membre de la brigade de Michel Sarran et le benjamin de l'émission. Enfant, le jeune chef ne souhaitait pas du tout être cuisinier mais se destinait plutôt à être footballeur professionnel. Seulement, une blessure du tibia péroné au cours d'un match va faire basculer son destin. "J'avais 14 ans et j'ai mis un an à remarcher", explique-t-il à Ouest France. "Ça a été une période compliquée. Je n'étais pas fait pour l'école, donc il fallait que je trouve autre chose". Aujourd'hui, avec près de 3 millions d'abonnés, il est le cuisinier le plus suivi au monde sur TikTok. Sa biographie dans notre dossier ci-dessous.

Né le 20 mars 1997 à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne (94) en région Île-de-France, Diego Alary a commencé sa carrière dans le football. A 7 ans, il intègre en tant que défenseur le club US Ivry (Union Sportive d'Ivry), basé à Ivry-sur-Seine, où il côtoie des joueurs comme Kylian Mbappé ou Jonathan Ikoné. A 14 ans, il rejoint le club de formation du CFFP (Fédération française de football), mais lors d'un match contre Brétigny-sur-Orge, il se fracture le tibia et péroné et se retrouve en fauteuil roulant pendant une année. C'est ainsi que sa formation de footballeur professionnel se termine.

Le jeune Diego Alary entame une rébellion et en fait voir de toutes les couleurs à ses parents d'origine portugaise et espagnole. Alors qu'il fuyait l'école, il se réoriente en 2012 dans la cuisine. Sur les conseils de sa mère, il part faire un stage d'un mois dans le restaurant de Jean Imbert, vainqueur de la 3e édition de Top Chef, avant de suivre un stage de boulangerie puis un stage de pâtisserie au Palais de l'Élysée. Il passe ensuite un CAP à l'école Ferrandi, en réalisant son apprentissage chez William Ledeuil, à Ze Kitchen Gallerie.

Diego Alary travaille par la suite en tant que commis dans le restaurant triplement étoilé de Guy Savoy à l'hôtel de la Monnaie. Il devient chef du restaurant parisien Simone à 19 ans. Passé les 20 ans, il rejoint le chef triplement étoilé Alain Ducasse au Plaza Athénée, en tant que demi-chef de partie. En 2019, il est le chef du restaurant bistronomique Les Pères Siffleurs.

Après avoir intégré la 11e saison de Top Chef en 2020, il travaille l'été dans le restaurant To Share de Jean Imbert et Pharell Williams à Saint-Tropez. A l'été 2021, il signe la carte du restaurant Wanderlust à Paris. Son succès fulgurant sur le réseau social TikTok lui a même permis de sortir, à partir d'octobre 2021, deux livres de cuisine aux recettes ludiques, astucieuses et pas chères.

En 2020, Diego Alary intègre la 11e saison de Top Chef. Parmi les 15 candidats participants, il est le candidat le plus jeune. D'abord encadré par Philippe Etchebest au début du concours, il intègre ensuite la brigade de Michel Sarran. Connu pour son énergie sans borne et son "Vamos !" expressif, Diego Alary impressionne les jurés avec sa cuisine très personnelle, mais malheureusement il n'arrivera pas sur le podium, mais 5e du concours.

C'est en septembre 2020 que Diego Alary fait ses premiers pas sur le réseau social TikTok en publiant sur son compte ​​une vidéo de sa recette de guacamole flambé à la téquila, provoquant plus d'un million de vues en à peine 24 heures ! Aujourd'hui, Diego Alary compte plus de 3 millions d'abonnés sur TikTok grâce à ses vidéos virales, courtes et pédagogiques de recettes d'apéros, de plats et de desserts. Il est devenu en quelques mois le chef cuisinier français le plus suivi sur TikTok.