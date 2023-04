Ces destinations de bord de mer sont les plus accueillantes de France selon les utilisateurs d'Airbnb

Airbnb profite de l'arrivée prochaine des jours fériés du mois de mai pour dévoiler un classement inédit : celui des destinations de bord de mer préférés de ses utilisateurs. Et surprise, le littoral méditerranéen ne squatte pas totalement les premières places...

Le mois de mai approche à grands pas et il réserve cette année de nombreux ponts et week-end prolongés pour profiter des jours fériés et du retour tant attendu des beaux jours. Cette année, les grands week-ends sont nombreux avec des 1er et 8 mai tombant un lundi et les Français seront nombreux à saisir l'occasion pour une virée en famille. Quoi de mieux pour en profiter pleinement que de prévoir une escapade en bord de mer ?

Pour vous aider à choisir la destination parfaite pour votre prochain week-end, le site Airbnb vient de dévoiler les 10 communes du littoral les plus accueillantes de France. Comment ce classement a-t-il été effectué ? Tout simplement en se basant sur les avis élogieux des voyageurs en recensant les plus hauts taux d'avis 5 étoiles laissés par les voyageurs en 2022. Voici ci-dessous le top 10 : il comporte quelques surprises !

La Hague dans la Manche est mentionnée dans ce top 10. Loin des destinations les plus touristiques de France, et davantage citée pour son site de retraitement de déchets nucléaires, la petite cité cumule pourtant de nombreux atouts dont la proximité de magnifiques chemins de randonnées côtiers et le fameux Nez de Jobourg, l'un des sites les plus visités de Normandie.

On reste en Normandie avec Port-en-Bessin-Huppain (Calvados) également très bien noté par les utilisateurs d'Airbnb. Ouvert sur la mer comme sur l'arrière-pays normand, Port-en-Bessin est surtout connu pour son petit port de pêche niché entre deux falaises.

Cap sur la façade atlantique avec Le Bois-Plage-en-Ré (Charente-Maritime) sur l'île de Ré. Pas une surprise puisque cette station est l'une des plus appréciées de l'île de Ré avec ses six kilomètres de plages et de dunes.

Le nez de Jobourg, près de La Hague. © aterrom - stock.adobe.com

La Méditerranée, chère au coeur de nombreuses Français, est bien présente avec Eze (Alpes-Maritimes), qui cumule les avantages de la Côte d'Azur et les premiers contreforts des Alpes du Sud. La vue panoramique sur la mer émerveille toujours autant les visiteurs, comme les randonnées à faire à proximité.

Le Croisic en Loire-Atlantique figure également dans ce classement, ce qui n'étonnera pas les nombreux visiteurs accueillis chaque année et qui profitent de son atmosphère marine, de ses plages et de son célèbre océanorium.

L'Epine en Vendée représente l'île de Noirmoutier dans ce classement. La commune offre une variété d'activité et de promenades. Marais sauvage, port de Morin et dunes de Luzéronde sont à ne pas manquer, comme l'observation de nombreux oiseaux.

Plérin dans les Côtes-d'Armor permet à la Bretagne de figurer aussi dans ce classement. Sans surprise vu l'amour des Français pour la région, décuplée encore ces dernières années. Et si Plérin n'est pas la plus connue des stations balnéaires bretonnes, elle a visiblement séduit les utilisateurs d'Airbnb, sans doute conquis par la pointe du Roselier et sa vue sans pareil sur la baie de Saint-Brieuc ou par sa plage des Rosaires. Sans compter sa proximité avec celle d'Erquy, plus connue.

Le Bois-Plage-en-Ré © hassan bensliman - stock.adobe.c

Olmeto Plage © Aurore Geretto - stock.adobe.com