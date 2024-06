Ces pistes sont un véritable paradis pour les cyclistes

Le Tour de Bourgogne, entre vignobles et canaux

Le Tour de Bourgogne (V51) est une grande boucle cyclable de 800 km répartie sur 5 parcours. Faciles, sécurisées et sans grand dénivelé, ces voies vertes passent par de jolis villages, des vignobles, d'anciennes voies ferrées et canaux, et sont ponctuées de châteaux et d'églises.