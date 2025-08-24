 Partagez cette info

10 endroits incontournables en Provence

Par Sarah Ponchin

La calanque de Sormiou, un paradis miniature

Situé dans le 9e arrondissement de Marseille, la calanque de Sormiou propose à ses visiteurs une plage de sable longée de cabanons, un port protégé et aménagé ainsi qu'un restaurant en hauteur. Réputée pour la clarté de ses eaux, elle est un berceau de la plongée sous-marine.

Le village authentique de Cotignac et ses maisons troglodytiques

Partez à la découverte d'une Provence aussi bucolique que séduisante avec ce village installé au pied d'une falaise de tuf. Du haut de son rocher un panorama magnifique s'ouvre sur les collines d'oliviers, de pins, de cyprès et chênes sur fond de ciel bleu.

Le lac de Sainte-Croix, un panorama époustouflant

Impossible de faire l'impasse sur le lac de Sainte-Croix, avec ses eaux fraîches, pures et couleur émeraude et ses magnifiques plages et criques sauvages. La balade en pédalo dans la gorge du lac de Sainte Croix est un incontournable. 

Les Baux-de-Provence, un site exceptionnel

Au cœur du parc naturel régional des Alpilles, ce village perché sur un éperon rocheux offre un panorama époustouflant depuis son château. Ses Carrières de Lumières et son site antique de Glanum complètent cette visite d'exception.

L'abbaye Notre-Dame de Sénanque, au milieu des lavandes

Situé sur la commune de Gordes au milieu des champs de lavande, ce monastère cistercien est un exemple remarquable de l'architecture romane.

Orange, témoignage extraordinaire de l'Empire Romain

La ville d'Orange abrite de nombreux vestiges comme son théâtre romain le mieux conservé d'Europe, qui comporte plus de 9 500 places assises construites à flanc de colline, et un arc de triomphe à la sortie de la ville.

Aigues-Mortes et ses Salins du Midi

Des pyramides de sel et des marées à la couleur rose liée à la prolifération de micro-organismes se dressent devant Aigues-Mortes, la commune française de Petite Camargue.

Ansouis, son château et ses vignes luberonnaises

Le village perché d'Ansouis dans le Luberon est classé parmi les "Plus beaux villages de France" avec son château médiéval du XIIe siècle, ses jardins à la française et ses pittoresques ruelles.

Porquerolles, un éden posé sur la méditerranée

S'il y a bien un endroit qu'il ne faut pas manquer sur la côte méditerranéenne, c'est l'île de Porquerolles située à 20 minutes en bateau d'Hyères. Plages de sable blanc à l’eau limpide, végétation méditerranéenne, calanques et falaises vous tendent les bras.

Menton, les charmes de la Provence et de l'Italie

Gorgée de soleil et bordée par la Méditerranée, cette petite ville d'art et d'histoire réputée pour sa fête du Citron se visite au fil de ses ruelles pittoresques, de ses églises baroques, de ses palais Belle Époque et jardins botaniques.

