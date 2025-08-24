10 endroits incontournables en Provence

La calanque de Sormiou, un paradis miniature

Situé dans le 9e arrondissement de Marseille, la calanque de Sormiou propose à ses visiteurs une plage de sable longée de cabanons, un port protégé et aménagé ainsi qu'un restaurant en hauteur. Réputée pour la clarté de ses eaux, elle est un berceau de la plongée sous-marine.