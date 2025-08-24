10 endroits incontournables en Provence

Situé dans le 9e arrondissement de Marseille, la calanque de Sormiou propose à ses visiteurs une plage de sable longée de cabanons, un port protégé et aménagé ainsi qu'un restaurant en hauteur. Réputée pour la clarté de ses eaux, elle est un berceau de la plongée sous-marine.
Partez à la découverte d'une Provence aussi bucolique que séduisante avec ce village installé au pied d'une falaise de tuf. Du haut de son rocher un panorama magnifique s'ouvre sur les collines d'oliviers, de pins, de cyprès et chênes sur fond de ciel bleu.
Impossible de faire l'impasse sur le lac de Sainte-Croix, avec ses eaux fraîches, pures et couleur émeraude et ses magnifiques plages et criques sauvages. La balade en pédalo dans la gorge du lac de Sainte Croix est un incontournable.
Au cœur du parc naturel régional des Alpilles, ce village perché sur un éperon rocheux offre un panorama époustouflant depuis son château. Ses Carrières de Lumières et son site antique de Glanum complètent cette visite d'exception.
Situé sur la commune de Gordes au milieu des champs de lavande, ce monastère cistercien est un exemple remarquable de l'architecture romane.
La ville d'Orange abrite de nombreux vestiges comme son théâtre romain le mieux conservé d'Europe, qui comporte plus de 9 500 places assises construites à flanc de colline, et un arc de triomphe à la sortie de la ville.
Des pyramides de sel et des marées à la couleur rose liée à la prolifération de micro-organismes se dressent devant Aigues-Mortes, la commune française de Petite Camargue.
Le village perché d'Ansouis dans le Luberon est classé parmi les "Plus beaux villages de France" avec son château médiéval du XIIe siècle, ses jardins à la française et ses pittoresques ruelles.
S'il y a bien un endroit qu'il ne faut pas manquer sur la côte méditerranéenne, c'est l'île de Porquerolles située à 20 minutes en bateau d'Hyères. Plages de sable blanc à l’eau limpide, végétation méditerranéenne, calanques et falaises vous tendent les bras.
Gorgée de soleil et bordée par la Méditerranée, cette petite ville d'art et d'histoire réputée pour sa fête du Citron se visite au fil de ses ruelles pittoresques, de ses églises baroques, de ses palais Belle Époque et jardins botaniques.
