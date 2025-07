Ces lacs de montagne situés en France vous en mettront plein la vue

Le lac de Serre-Ponçon, des paysages à couper le souffle

Situé entre les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence, le Lac de Serre-Ponçon est le plus grand lac artificiel de France, idéal pour la pratique des sports nautiques et pour lézarder dans ses plages et criques autour. Ses points de vue panoramiques sont sublimes.