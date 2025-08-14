 Partagez cette info

Ces 10 randonnées faciles entre terre et mer sont les plus belles de France

Par Sarah Ponchin

Parcourir le bleu de la Méditerranée de Bandol à Port d'Alon en 2h30

Cette randonnée familiale de 7,5 km au départ de Bandol offre des panoramas exceptionnels sur la mer et les différentes calanques. Sur le chemin, vous découvrirez la flore côtière et de belles plages de sable et de galets. A la fin, une plage s'offre à vous, avec un bar-restaurant !

L'abécédaire des Dunes au Cap Ferret, un sentier pédagogique

Ce sentier d'interprétation du paysage longe les dunes de la péninsule du Cap Ferret. Long d'à peine 2 km, il se découvre au grès de l'alphabet, à travers une série de panneaux qui donnent des informations sur la faune, la flore, les dunes, les marées et l'histoire du Cap Ferret.

Le littoral enchanteur de Roscoff en 3h de marche

Cette boucle de 11 km permet de découvrir l’intérieur et le littoral de la commune de Roscoff en Bretagne. On emprunte le le GR34 pour profiter des points de vue sur le littoral puis la campagne roscovite. La randonnée se termine par l’anse du Laber en direction du centre-ville.

Le chemin de Nietzsche à Èze, panorama magique sur la Méditerranée

Ce sentier de 2,1 km relie le village d'Èze, véritable balcon sur la mer au sommet de sa colline à 400 mètres d'altitude, jusqu'à Èze-sur-Mer. Les marcheurs serpentent en pleine nature, entre ciel et mer, entourés d'une végétation luxuriante.

La Presqu'île de Giens par le sentier du littoral en 3h30 de marche

Au départ du petit port de la Madrague, ce sentier de 10 km permet de faire le tour de la Presqu'île de Giens, un régal pour les yeux car se succèdent forêt de pins et de chênes, criques, plages et îlots en bord de falaise.

Le tour complet de la presqu'île de Quiberon en 4 heures de marche

En suivant le GR34, cette randonnée de 24 km est accessible à toute la famille, permettant d'admirer la baie de Quiberon et ses îles dans le Morbihan. Des bars et et des restaurants ponctuent la randonnée à l'est et au sud et pour se rafraîchir, les plages sont à votre portée.

Le circuit de l'Aiguille pour admirer les beautés de l'Estérel en 2h de marche

Au départ de Théoule-sur-Mer, ce circuit de randonnée facile de 3,8 km, avec quelques montées tout de même, vous amène sur la route de la Corniche d'Or, à l'encontre de la pointe de l'Aiguille et des criques, ou encore de la grotte de Gardanne.  

Entre terre et mer au Fort du Guesclin en 4h30

En Ille-et-Vilaine, entre Saint-Malo et Cancale, les randonneurs partent de la petite église de Saint-Coulomb pour rejoindre le sentier littoral jusqu'au fort Duguesclin en 17,3 km, croisant de belles Malouinières dans la campagne bretonne.

Une balade au grand vent le long de la côte d'Opale en 4h40 de marche

Du Cap Blanc-Nez à Audresselles, parcourez les 17 km de tronçon du GR120 le long de la côte d'Opale, en gravissant le cap Blanc-Nez et le cap Gris-Nez, deux sites emblématiques. Une balade à la lumière d'Opale qui sollicite un peu les mollets !

Le sentier du littoral des Issambres à Saint-Aygulf en 2h30 de marche

Long de 4,8 km, ce sentier vous fera découvrir des criques, des calanques, les Roches Rouges ainsi que l'île d'Or. Profitez des tables de pique nique à l'ombre d'un pin parasol et des plages pour une pause baignade.

