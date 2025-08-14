Ces 10 randonnées faciles entre terre et mer sont les plus belles de France

Cette randonnée familiale de 7,5 km au départ de Bandol offre des panoramas exceptionnels sur la mer et les différentes calanques. Sur le chemin, vous découvrirez la flore côtière et de belles plages de sable et de galets. A la fin, une plage s'offre à vous, avec un bar-restaurant !
Ce sentier d'interprétation du paysage longe les dunes de la péninsule du Cap Ferret. Long d'à peine 2 km, il se découvre au grès de l'alphabet, à travers une série de panneaux qui donnent des informations sur la faune, la flore, les dunes, les marées et l'histoire du Cap Ferret.
Cette boucle de 11 km permet de découvrir l’intérieur et le littoral de la commune de Roscoff en Bretagne. On emprunte le le GR34 pour profiter des points de vue sur le littoral puis la campagne roscovite. La randonnée se termine par l’anse du Laber en direction du centre-ville.
Ce sentier de 2,1 km relie le village d'Èze, véritable balcon sur la mer au sommet de sa colline à 400 mètres d'altitude, jusqu'à Èze-sur-Mer. Les marcheurs serpentent en pleine nature, entre ciel et mer, entourés d'une végétation luxuriante.
Au départ du petit port de la Madrague, ce sentier de 10 km permet de faire le tour de la Presqu'île de Giens, un régal pour les yeux car se succèdent forêt de pins et de chênes, criques, plages et îlots en bord de falaise.
En suivant le GR34, cette randonnée de 24 km est accessible à toute la famille, permettant d'admirer la baie de Quiberon et ses îles dans le Morbihan. Des bars et et des restaurants ponctuent la randonnée à l'est et au sud et pour se rafraîchir, les plages sont à votre portée.
Au départ de Théoule-sur-Mer, ce circuit de randonnée facile de 3,8 km, avec quelques montées tout de même, vous amène sur la route de la Corniche d'Or, à l'encontre de la pointe de l'Aiguille et des criques, ou encore de la grotte de Gardanne.
En Ille-et-Vilaine, entre Saint-Malo et Cancale, les randonneurs partent de la petite église de Saint-Coulomb pour rejoindre le sentier littoral jusqu'au fort Duguesclin en 17,3 km, croisant de belles Malouinières dans la campagne bretonne.
Du Cap Blanc-Nez à Audresselles, parcourez les 17 km de tronçon du GR120 le long de la côte d'Opale, en gravissant le cap Blanc-Nez et le cap Gris-Nez, deux sites emblématiques. Une balade à la lumière d'Opale qui sollicite un peu les mollets !
Long de 4,8 km, ce sentier vous fera découvrir des criques, des calanques, les Roches Rouges ainsi que l'île d'Or. Profitez des tables de pique nique à l'ombre d'un pin parasol et des plages pour une pause baignade.
