Ce monument grandiose ouvre ses portes pour la première fois à l'occasion des Journées du Patrimoine

Durant les Journées du patrimoine qui se déroulent ce week-end, musées, châteaux, palais, hôtels particuliers, instituts, hôtels de ville, ambassades, théâtres ou encore, demeures privées, ouvrent leurs portes.

A cette occasion, les Arènes de Nîmes seront ouvertes au grand public lors des Journées Européennes du Patrimoine (les 21 et 22 septembre 2024). Une première pour le groupe gestionnaire EDEIS, qui a toujours connu le monument romain fermé aux visites lors de ces journées. En effet, depuis 5 ans, le calendrier des festivités nîmoises ne permettait pas au monument phare de la ville, une ouverture gratuite au public. Cette année sera différente, permettant ainsi à Edeis et la Ville de Nîmes de proposer une série de visites gratuites et inédites au cours de ce week-end qui célèbre le patrimoine. Nous vous prions de trouver en pièce jointe le communiqué de presse détaillant cette initiative.

Arènes de Nîmes - 9h-10h : visite guidée simple ; - 11h-12h : visite "Panem et Circenses" (les Gladiateurs) ; - 13h-14h : visite guidée simple ; - 15h-16h : visite "Tous les chemins mènent à Nemausus" (vie quotidienne romaine) ; - 16h à 17h : visite guidée simple. Maison Carrée - Visites guidées toutes les 15 minutes de 10h à 13h, puis de 14h à 18h. Tour Magne - Visite libre sans guide.

Les Nîmois bénéficient d'un accès gratuit toute l'année En parallèle de ce week-end exceptionnel dans les domaines du patrimoine et de la culture, il est important de rappeler que les habitants de Nîmes bénéficient d'un accès gratuit aux Arènes, à la Maison Carrée et à la Tour Magne tout au long de l'année. Il leur suffit de présenter un justificatif de domicile de moins de six mois en billetterie pour profiter de cette offre.