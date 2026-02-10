Une des plus grandes gares de France va fermer pendant les vacances scolaires - il faut s'organiser dès maintenant

En vérifiant dès maintenant votre gare et votre parcours, vous vous épargnez la mauvaise surprise du dernier moment

Si vous aviez prévu de profiter du pont du 1er Mai pour aller voir la famille, accompagner les enfants chez les grands-parents ou vous offrir quelques jours de pause, attention : la gare de Paris-Gare-de-Lyon va connaître une fermeture exceptionnelle en pleine période de vacances scolaires. SNCF Réseau a confirmé qu'aucun train à grande vitesse ne pourra circuler au départ ou à l'arrivée de cette gare du jeudi 30 avril 2026 à partir de 20 h 30 jusqu'au dimanche 3 mai 2026 à 14 h (reprise progressive ensuite).

Pourquoi une mesure aussi radicale ? Parce qu'il ne s'agit pas de repeindre un couloir ou de changer quelques panneaux. Les équipes vont remplacer deux postes d'aiguillage clés, ceux qui "dirigent" les itinéraires des trains (gare souterraine et avant-gare) par des systèmes informatisés de dernière génération. Ce sont, en quelque sorte, les tours de contrôle du rail : quand on les change, on coupe tout, on bascule, puis on vérifie des milliers de connexions avant de relancer le trafic.

Concrètement, si vous deviez partir "de Gare de Lyon", votre train peut être supprimé, ou bien déplacé vers une autre gare. Un plan de transport alternatif doit permettre d'assurer une partie des circulations, avec des départs et arrivées détournés vers Gare Montparnasse, Gare de l'Est, Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, Gare de Marne-la-Vallée - Chessy, Gare de Pont de Rungis - Aéroport d'Orly ou Gare de Versailles-Chantiers. Moralité : ce week-end-là, le plus important ne sera pas seulement l'horaire, mais le lieu exact de départ.

La meilleure stratégie, c'est d'anticiper tout de suite, même si votre voyage est "dans longtemps". Si vous avez déjà vos billets, allez vérifier votre réservation et relisez la gare de départ et d'arrivée sur l'application ou le site de vente : une modification peut apparaître au moment de la confirmation ou via un message d'information. Si vous n'avez pas encore réservé, ne soyez pas surpris de voir moins de trains, ou des trains proposés depuis d'autres gares : certaines circulations de remplacement sont ouvertes à la vente progressivement.

Enfin, pensez très "pratique", surtout si vous voyagez en famille. Un changement de gare peut ajouter 30 à 60 minutes de trajet dans Paris, avec escaliers, couloirs, métro, et parfois un peu de stress quand on a une valise et un enfant qui fatigue. Prévoyez large, arrivez plus tôt que d'habitude, et évitez si possible les correspondances trop serrées. Pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, anticipez la demande d'assistance : sur un week-end prolongé, les équipes seront très sollicitées. Bref, ce pont du 1er Mai 2026 risque d'être un casse-tête, mais en vérifiant dès maintenant votre gare et votre parcours, vous vous épargnez la mauvaise surprise du dernier moment.