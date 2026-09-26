Métro et RER fermés à Paris ce samedi : la liste des stations impactées par la visite du Pape

La visite du pape Léon XIV perturbe fortement le métro et le RER ce samedi 26 septembre 2026. Découvrez la liste des stations fermées et des interruptions de trafic sur les lignes de la RATP.

Ce samedi 26 septembre 2026, la visite officielle du pape Léon XIV continue d'impacter fortement vos trajets dans Paris. La Préfecture de Police maintient d'importantes consignes de sécurité : de nombreuses stations de métro et de RER restent fermées ou fermeront au fil de la journée. Sur ces tronçons, les trains traversent les gares sans s'arrêter et les correspondances ne sont pas assurées.

Côté bus, plusieurs lignes du centre et de l'ouest parisien sont aussi déviées. Gardez à l'esprit que les réouvertures se feront au compte-gouttes, uniquement sur autorisation de la police et selon le parcours du Pape. Pour organiser vos déplacements aujourd'hui et éviter de vous retrouver bloqué, voici le programme des fermetures prévues ce samedi :

Quelles stations de métro et de RER sont fermées ce samedi 26 septembre 2026 ?

Les mesures de sécurité se renforcent dès le début de journée et s'étendent à de nouveaux axes stratégiques. Comme la veille, les rames traverseront les stations fermées sans s'arrêter et les correspondances y seront impossibles jusqu'au feu vert des autorités.

Dès le début de service : Pont de l'Alma (RER C), Trafic interrompu sur la ligne 6 entre Charles de Gaulle - Étoile et Trocadéro.

: Pont de l'Alma (RER C), Trafic interrompu sur la ligne 6 entre Charles de Gaulle - Étoile et Trocadéro. Dès 9 heures : Alma - Marceau (ligne 9) et Iéna (ligne 9)

: Alma - Marceau (ligne 9) et Iéna (ligne 9) Dès 12 heures : Ternes (ligne 2), Saint-Philippe-du-Roule (ligne 9)

: Ternes (ligne 2), Saint-Philippe-du-Roule (ligne 9) Dès 22 heures (jusqu'à nouvel ordre*) : Charles de Gaulle – Étoile (lignes 1, 2, 6 et RER A), George V (ligne 1) Franklin D. Roosevelt (lignes 1 et 9), Champs-Élysées - Clemenceau (lignes 1 et 13), Concorde (lignes 1, 8 et 12), Tuileries (ligne 1), Argentine (ligne 1).

*La mention "jusqu'à nouvel ordre" pour la soirée du samedi signifie que la réouverture de ces stations dépendra uniquement des consignes de sécurité délivrées en temps réel par la Préfecture de Police. Il convient de vérifier régulièrement l'évolution du trafic en temps réel sur le site de la RATP.