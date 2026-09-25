Métro et RER fermés ce week-end à Paris : la liste complète des stations impactées par la visite du Pape

La visite officielle du pape Léon XIV entraîne d'importantes perturbations de transport sur le réseau RATP et RER ce vendredi 25 et samedi 26 septembre 2026. Découvre la liste des stations impactées et des lignes fermées.

Si vous devez vous déplacer dans Paris ce vendredi 25 au soir et ce samedi 26 septembre 2026, prenez vos précautions. En raison de la visite officielle du pape Léon XIV, la Préfecture de Police met en place d'importantes mesures de sécurité sur le réseau de transports. De nombreuses stations de métro et gares de RER fermeront progressivement : les trains y passeront sans s'arrêter et il sera impossible d'y faire correspondance.

Plusieurs lignes de bus desservant le centre et l'ouest de la capitale sont également déviées. Attention : la RATP et la SNCF ne pourront rouvrir les gares qu'après validation de la police, au fur et à mesure des déplacements du Pape. Pour éviter de vous retrouver bloqué ce vendredi après-midi, ce soir ou durant la journée de demain, voici le détail heure par heure des fermetures à prévoir :

Quelles stations de métro et de RER sont fermées ce vendredi 25 septembre 2026 ?

Tout au long de la journée, la fermeture progressive de ces stations entraîne la suspension des correspondances et le passage des trains sans arrêt en gare. La réouverture des accès se fera au compte-gouttes, exclusivement sur autorisation de la Préfecture de Police.

Dès 9 heures : Alma - Marceau (ligne 9) et Iéna (ligne 9)

: Alma - Marceau (ligne 9) et Iéna (ligne 9) Dès 10 heures : Port-Royal (RER B), Luxembourg (RER B), Saint-Michel - Notre-Dame (RER B / RER C), Cité (ligne 4), Vavin (ligne 4), Odéon (lignes 4 et 10), Cluny - La Sorbonne (ligne 10), Duroc (lignes 10 et 13), Saint-François-Xavier (ligne 13)

: Port-Royal (RER B), Luxembourg (RER B), Saint-Michel - Notre-Dame (RER B / RER C), Cité (ligne 4), Vavin (ligne 4), Odéon (lignes 4 et 10), Cluny - La Sorbonne (ligne 10), Duroc (lignes 10 et 13), Saint-François-Xavier (ligne 13) Dès 13 heures : École Militaire (Ligne 8), Ségur (Ligne 10)

: École Militaire (Ligne 8), Ségur (Ligne 10) Dès 22 heures : Charles de Gaulle – Étoile (lignes 1, 2, 6 et RER A), George V (ligne 1), Franklin D. Roosevelt (lignes 1 et 9), Champs-Élysées - Clemenceau (lignes 1 et 13), Concorde (lignes 1, 8 et 12), Tuileries (ligne 1), Argentine (ligne 1).

En résumé pour la journée du vendredi : sur le RER B, aucun arrêt n'est desservi entre Châtelet - Les Halles et Denfert-Rochereau (pour rappel, la station Saint-Michel reste fermée pour travaux jusqu'au 19 décembre 2026). A partir de 22 heures sur la Ligne 1, les rames traversent sans s'arrêter le tronçon compris entre Porte Maillot et Palais Royal - Musée du Louvre, tandis que la Ligne 2 voit son trafic totalement interrompu entre Charles de Gaulle – Étoile et Kléber.

Quelles stations de métro et de RER sont fermées le samedi 26 septembre 2026 ?

Les mesures de sécurité se renforcent dès le début de journée et s'étendent à de nouveaux axes stratégiques. Comme la veille, les rames traverseront les stations fermées sans s'arrêter et les correspondances y seront impossibles jusqu'au feu vert des autorités.

Dès le début de service : Pont de l'Alma (RER C), Trafic interrompu sur la ligne 6 entre Charles de Gaulle - Étoile et Trocadéro.

: Pont de l'Alma (RER C), Trafic interrompu sur la ligne 6 entre Charles de Gaulle - Étoile et Trocadéro. Dès 9 heures : Alma - Marceau (ligne 9) et Iéna (ligne 9)

: Alma - Marceau (ligne 9) et Iéna (ligne 9) Dès 12 heures : Ternes (ligne 2), Saint-Philippe-du-Roule (ligne 9)

: Ternes (ligne 2), Saint-Philippe-du-Roule (ligne 9) Dès 22 heures (jusqu'à nouvel ordre*) : Charles de Gaulle – Étoile (lignes 1, 2, 6 et RER A), George V (ligne 1) Franklin D. Roosevelt (lignes 1 et 9), Champs-Élysées - Clemenceau (lignes 1 et 13), Concorde (lignes 1, 8 et 12), Tuileries (ligne 1), Argentine (ligne 1).

*La mention "jusqu'à nouvel ordre" pour la soirée du samedi signifie que la réouverture de ces stations dépendra uniquement des consignes de sécurité délivrées en temps réel par la Préfecture de Police. Il convient de vérifier régulièrement l'évolution du trafic sur le site de la RATP.