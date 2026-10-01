Halloween 2026 : origine, histoire et où célébrer cette fête celte ?

Halloween est fêtée chaque automne en France. Loin des idées reçues, cette tradition ne vient pas des États-Unis, mais d'Irlande. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur Halloween 2026 en France, de la chasse aux bonbons aux meilleures sorties.

Chaque année, Halloween revient le 31 octobre. En 2026, la fête tombe un samedi : un timing idéal pour sortir frissonner, arborer déguisements et maquillages effrayants, ou organiser une récolte de bonbons. Si les enfants arpentent les rues au coucher du soleil, les adultes profitent aussi du week-end pour participer à des événements immersifs, entre escape games horrifiques et nocturnes dans les châteaux.

Mais pour quelles raisons Halloween est-elle célébrée à cette date précise ? Loin de l'imagerie américaine moderne, cette fête tire ses racines d'une ancienne tradition celte. Entre rites païens et légendes effrayantes, retour sur les origines méconnues d'un rendez-vous incontournable de l'automne et nos conseils de sorties et voyages pour fêter Halloween 2026.

En 2026, Halloween est fêtée le samedi 31 octobre, veille de la fête religieuse de la Toussaint. Malgré la christianisation de la fête de fin octobre, des traditions populaires restent ancrées chez les Irlandais. Du coup, lorsque ceux-ci émigrent en masse vers les Etats-Unis au XIXe siècle pour fuir la famine, ils importent dans leurs bagages croyances et célébrations. De quoi faire renaître la fête d'Halloween outre-Atlantique. Et le nom même d'Halloween fait directement référence à la Toussaint. Il est dérivé de "All Hallows Eve" ou "All Hallows Even", soit la "veille de la nuit sainte". Donc la veille du 1er novembre : le 31 octobre.

Quelle est l'origine d'Halloween ?

Son existence est beaucoup plus ancienne et la fête est née pas si loin de chez nous. Halloween est en effet dérivée de la célébration de Samain (nom irlandais) ou Samonios (nom gaulois), créée par les Celtes. Cette fête religieuse, conduite par des druides, se tenait à la fin de l'automne (à la fin des récoltes) et marquait l'entrée dans une nouvelle année. En Irlande et en Gaule, on craignait cette nuit de Samain, durant laquelle des esprits maléfiques pouvaient sévir. Pour éviter cette présence "noire" et éloigner le danger, les habitants allumaient des feux en plein air.

Cette nuit était aussi un "entre-temps" entre le monde des vivants et des morts. Les Celtes laissaient leurs portes ouvertes pour que les défunts de leurs familles puissent revenir pour quelques heures parmi les vivants. Cette tradition s'est quelque peu éteinte avec l'arrivée des Romains en Gaule et du christianisme dans ces contrées, aux alentours du Ve siècle. Le pape Boniface IV déclara même en 610 que cette fête était païenne et décida de créer la Toussaint, fête de tous les saints. Célébrée à cette époque le 13 mai, la Toussaint changera de date au VIIIe siècle et sera fixée au 1er novembre. Certains historiens y voient clairement une référence à la fête celte de Samain, une volonté de christianiser la Samain. Une référence qui trouvera également un écho quand sera instituée au Xe siècle la fête des morts le 2 novembre, lendemain de la Toussaint.

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La traditionnelle chasse aux bonbons d'Halloween

Dans la tradition américaine, la soirée d'Halloween est consacrée à la chasse aux bonbons. Enfants (et adultes) se déguisent, vont sonner aux portes et réclament des friandises au son de "Des bonbons ou un sort !", "Farce ou friandise ?" (traduction de "trick ou treat", formule consacrée aux Etats-Unis).

Si les Français n'ont jamais réellement copié cette pratique dans son intégralité, des petits monstres tentent désormais leur chance dans les quartiers le soir du 31 octobre. Pour réussir cette chasse aux bonbons en famille, pensez à repérer au préalable les maisons décorées de citrouilles ou d'éclairages sur le pas de la porte. Donc gare à ceux qui n'auraient pas fait le plein de douceurs sucrées ce soir-là !

Où fêter Halloween 2026 en France ? Soirées, parcs et sorties

Pour ceux qui souhaitent célébrer l'événement sans quitter l'Hexagone, la préparation commence dès le début du mois d'octobre. En 2026, la fête tombant un samedi, les grands parcs d'attractions déploient des nocturnes spéciales sur tout le week-end : le Festival Halloween Disney et Peur sur le Parc au Parc Astérix figurent parmi les rendez-vous les plus prisés.

Les amateurs d'expériences plus immersives peuvent se tourner vers les visites théâtralisées dans les châteaux (comme Chantilly ou Meudon), les parcours d'épouvante dans les labyrinthes de maïs ou les escape games géants organisés dans la plupart des grandes villes. Pensez à réserver vos places à l'avance, car les soirées du 31 octobre affichent rapidement complet.

Quelles sont les meilleures destinations pour fêter Halloween ?

Si vous voyagez en France, les destinations les plus "effrayantes" se trouvent en forêt de Brocéliande, habitée par plusieurs fantômes légendaires ou dans le Périgord, connu pour abriter le fantôme de Thérèse Saint-Clar au château de Puymartin... Mais ils en existent bien d'autres à découvrir dans notre sélection ci-dessous :

Voir les photos Les lieux hantés les plus terrifiants de France

A l'étranger, l'Irlande serait le "lieu idéal pour se provoquer de belles frayeurs" à Halloween. Son festival "Spirits of Meath", près d'Athboy, ravive les légendes celtiques d'Halloween, autour de processions au flambeau et séances de films d'horreur en plein air. A Derry, élue meilleure destination d'Halloween au monde par USA Today, se tient le plus grand carnaval de rue d'Halloween en Europe, le long des rivières Morne et Foyle. Les bus de la ville se transforment pour l'occasion en bus fantômes ! Aux Etats-Unis, hissés à la 2e place du classement, deux fêtes sont des immanquables à Halloween : la parade de New York et ses quelques 50 000 personnes déguisées le long de la 6e Avenue, et le Carnaval d'Hollywood Ouest pour lequel participent chaque année plus de 500 000 personnes ! En Autriche, "Seleenwoche", la Semaine de toutes les âmes, du 30 octobre au 8 novembre, rend hommage aux proches disparus pendant que Retzer land célèbre la citrouille. C'est là qu'il faut y goûter le goulash à la citrouille, les pancakes et le risotto avant d'admirer le défilé de milliers de citrouilles ! En Suède, Skogskyrkogården, le plus grand cimetière de Stockholm, accueille des milliers de personnes venues se recueillir auprès de leurs proches. Les enfants se déguisent en sorcières le jeudi saint et vont à la chasse aux bonbons. Enfin, en Italie, à Otranto dans les Pouilles, la fête religieuse de Tutti i Santi voit aussi les familles se recueillir dans les cimetières, pendant que des visites guidées de la chapelle des martyrs a lieu dans la cathédrale d'Otranto, où gisent plus de 800 crânes de décapités lors d'une invasion turque au 15e siècle...

Quelles sont les histoires les plus effrayantes à se raconter au coin du feu le soir d'Halloween ? La Dame Blanche est l'une des plus populaires car elle serait tirée d'un témoignage qui date de 1977. Elle conte l'histoire d'une jeune fille très pâle et vêtue de blanc immobilisée sur le bord de la route, un soir tard sous une pluie battante. Un docteur la récupère dans sa voiture et lui propose de la ramener chez elle. Durant le trajet, la fille demeure très silencieuse, mais le chauffeur parvient toutefois à connaître son prénom, Margaret. Arrivés sur le Pont-du-Furet, celle-ci se montre anormalement agitée.... Il la ramène à son domicile mais c'est à cet instant que la jeune femme disparaît. Il sonne à la porte de son domicile, et un couple ouvre la porte. Il apprend alors que leur fille unique est morte sur le Pont-du-Furet des années auparavant... Cette légende existe en plusieurs versions mais il paraîtrait que les automobilistes qui ne la prennent pas à leur bord sont victimes d'accidents... D'autres histoires sont très répandues le soir d'Halloween : qui n'a pas déjà entendu parler de Bloody Mary, un entité sanglante qui hante les miroirs ? Du loup-garou, un homme qui se transforme en loup gigantesque, ne contrôlant plus ses faits et gestes et massacrant sans merci ses victimes les soirs de pleine lune ?