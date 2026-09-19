"Journées du Patrimoine 2026 : notre sélection de musées et lieux secrets à voir gratuitement partout en France"

Les Journées européennes du patrimoine reviennent les 19 et 20 septembre 2026 pour leur 43e édition, avec des milliers de monuments et lieux habituellement fermés à découvrir gratuitement à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg et ailleurs en France.

Les Journées européennes du patrimoine font leur retour pour une 43e édition, organisée par le ministère de la Culture les 19 et 20 septembre 2026. Cette année, l'événement s'articule autour de deux thématiques fortes : le "Patrimoine de la photographie" et le "Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer". À travers toute la France, des monuments, musées et lieux d'ordinaire inaccessibles ouvrent leurs portes au public, souvent gratuitement. De Paris à Marseille, en passant par Lyon, Bordeaux, Toulouse, Lille, Strasbourg ou Nantes, des milliers de sites participent à cette grande célébration du patrimoine national. L'occasion, pour petits et grands, de découvrir l'envers du décor de lieux mythiques ou méconnus.

Pour vous guider ce week-end, Linternaute.com a sélectionné 15 sites immanquables aux quatre coins de la France. Rendez-vous dans le sommaire ou en bas de page pour explorer les lieux à visiter par métropole (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lille, Strasbourg, Nantes), ou consultez la carte interactive des Journées du patrimoine pour repérer tous les événements en ville comme à la campagne, tout en bas de l'article.

Quel est le programme des Journées du patrimoine 2026 ?

À l'occasion de cette 43e édition, des milliers de bâtiments ou lieux nationaux, historiques ou emblématiques, aux constructions vernaculaires, ouvriront leurs portes gratuitement. Ce sera le cas par exemple de l'Hôtel de Ville de Paris qui dévoilera ses salons d'apparat et ses ateliers de restauration, de la spectaculaire gare d'Austerlitz ouvrant les coulisses de son grand chantier de modernisation, des maisons à pans de bois traditionnelles du Vieux-Troyes, de l'expositions dédiée au photographe français Willy Ronis au Ministère de la Culture (Domaine national du Palais-Royal dans le 1er arrondissement) dans le cadre du bicentenaire de la photographie ou encore des fortifications maritimes de Vauban sur le littoral breton.

L'Assemblée Nationale (Palais Bourbon) se dévoile gratuitement durant les Journées du Patrimoine, sur inscription obligatoire. © JPDN/SIPA (publiée le 27/08/2025)

Ne manquez donc pas l'opportunité de découvrir les joyaux de notre pays, habituellement cachés aux yeux du public. Une occasion pour passer un week-end en famille, initier vos enfants à l'art et découvrir l'envers du décor de lieux mythiques !

Que voir à Paris durant les Journées du patrimoine 2026 ?

Voici une sélection non exhaustive des lieux que nous avons sélectionnés dans la capitale durant les Journées européennes du patrimoine 2026 :

Les tours de Notre-Dame de Paris ouvrent au public, avec des horaires exceptionnels de 9h à 23h ce week-end. Le circuit propose une immersion dans l'architecture gothique, enrichie par une nouvelle médiation, notamment sonore, invitant à l'émerveillement, avec des points de vue spectaculaires et inédits dans et depuis les hauteurs des tours de la cathédrale, les beffrois restaurés et la célèbre "forêt" restituée en chêne massif. Sur réservation.

ouvrent au public, avec des horaires exceptionnels de 9h à 23h ce week-end. Le circuit propose une immersion dans l'architecture gothique, enrichie par une nouvelle médiation, notamment sonore, invitant à l'émerveillement, avec des points de vue spectaculaires et inédits dans et depuis les hauteurs des tours de la cathédrale, les beffrois restaurés et la célèbre "forêt" restituée en chêne massif. Sur réservation. L' Hôtel de Ville de Paris ouvre les portes du bureau du Maire de Paris, de la salle du Conseil, de la bibliothèque ou encore des prestigieux salons d'apparat. Il accueille les visiteurs sur réservation obligatoire le samedi 19 septembre de 10h à 17h30 et le dimanche 20 septembre de 10h à 17h30 pour un parcours libre agrémenté de nombreuses expositions à découvrir

ouvre les portes du bureau du Maire de Paris, de la salle du Conseil, de la bibliothèque ou encore des prestigieux salons d'apparat. Il accueille les visiteurs sur réservation obligatoire le samedi 19 septembre de 10h à 17h30 et le dimanche 20 septembre de 10h à 17h30 pour un parcours libre agrémenté de nombreuses expositions à découvrir La Sainte-Chapelle , située dans l'enceinte du Palais de Justice de Paris et célèbre pour ses 1 113 vitraux baignés de lumière et construite pour conserver la couronne d'épines du Christ, propose des visites sans réservation et gratuites le samedi et le dimanche de 9h à 18h, sous réserve des jauges de sécurité.

, située dans l'enceinte du Palais de Justice de Paris et célèbre pour ses 1 113 vitraux baignés de lumière et construite pour conserver la couronne d'épines du Christ, propose des visites sans réservation et gratuites le samedi et le dimanche de 9h à 18h, sous réserve des jauges de sécurité. Le musée de Montmartre propose une déambulation à travers les saisons de Montmartre avec une présentation commentée des lieux et figures emblématiques de la Butte, de janvier à décembre, inspirée de l'album illustré 365 jours à Montmartre et animée par son concepteur, Christophe Arnaud. Sur réservation gratuite préalable, le dimanche 20 septembre 2026 de 16h à 17h (salle Poulbot).

propose une déambulation à travers les saisons de Montmartre avec une présentation commentée des lieux et figures emblématiques de la Butte, de janvier à décembre, inspirée de l'album illustré 365 jours à Montmartre et animée par son concepteur, Christophe Arnaud. Sur réservation gratuite préalable, le dimanche 20 septembre 2026 de 16h à 17h (salle Poulbot). Le musée de la franc-maçonnerie accueille les visiteurs gratuitement et sans réservation le samedi 19 septembre de 10h à 19h et le dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h à la découverte du Grand Orient de France : cet événement propose des visites guidées des temples et du musée assurées en continu par des francs-maçons (temps d'attente estimé à moins de 15 minutes), l'accès libre à l'exposition temporaire "Lumières dans la Ville, Paris et les francs-maçons", ainsi que des moments d'échange direct avec des membres et médiateurs.

Que faire pour les Journées du patrimoine 2026 en Île-de-France ?

Parmi les propositions des institutions qui ouvrent leurs portes gratuitement en région parisienne, voici notre TOP 3 des visites à ne pas manquer durant les Journées Européennes du Patrimoine 2026 :

Le château de Versailles (78) propose des animations dans le cadre du 250ᵉ anniversaire de l'Indépendance américaine les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 18h30 : parcours gratuit à la découverte des lieux historiques de la rue de l'Indépendance Américaine, de la salle du Congrès, de la cour du Grand Commun et de l'Opéra Royal (ouvert le samedi de 13h à 18h et le dimanche de 11h à 18h), agrémenté de médiations étudiantes, d'un jeu de piste sur smartphone, d'expositions et de concerts de quatuor à cordes. Les visites guidées de l'exposition dédiée et l'accès aux appartements du Château restent payants.

(78) propose des animations dans le cadre du 250ᵉ anniversaire de l'Indépendance américaine les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 18h30 : parcours gratuit à la découverte des lieux historiques de la rue de l'Indépendance Américaine, de la salle du Congrès, de la cour du Grand Commun et de l'Opéra Royal (ouvert le samedi de 13h à 18h et le dimanche de 11h à 18h), agrémenté de médiations étudiantes, d'un jeu de piste sur smartphone, d'expositions et de concerts de quatuor à cordes. Les visites guidées de l'exposition dédiée et l'accès aux appartements du Château restent payants. Le moulin de Sannois (95) propose des visites guidées retraçant l'histoire de ce moulin à vent sur pivot de 1759, dernier en état de marche en Île-de-France, de sa production de farine à sa transformation en guinguette (gratuit, sans réservation, groupes de 25 personnes max constitués sur place). Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 19h (départs à chaque heure, dernier à 18h) au 26 rue des Moulins à Sannois.

(95) propose des visites guidées retraçant l'histoire de ce moulin à vent sur pivot de 1759, dernier en état de marche en Île-de-France, de sa production de farine à sa transformation en guinguette (gratuit, sans réservation, groupes de 25 personnes max constitués sur place). Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 19h (départs à chaque heure, dernier à 18h) au 26 rue des Moulins à Sannois. Le Centre photographique d'Île-de-France à Pontault-Combault (77) propose le vernissage et la visite commentée d'une exposition "Au contact des archives" qui explore des récits collectifs et intimes à partir d'archives photographiques, suivis d'une découverte des coulisses des Passerelles (scène, loges, machinerie) pour explorer les métiers du spectacle. Le samedi 19 septembre 2026 de 15h à 18h (gratuit et sans réservation).

Que voir à Lyon pour les Journées du patrimoine 2026 ?

Voici une sélection de lieux emblématiques visitables gratuitement dans le cadre de l'événement 2026 sur les thèmes "Patrimoine de la photographie" et "Patrimoine en péril" :

La visite gratuite de l'ancien poste d'aiguillage de Lyon-Perrache 1 ces samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, sur réservation obligatoire : découvrez cet édifice classé Monument historique, désaffecté depuis 2016, grâce à une plongée immersive dans l'univers ferroviaire des années 1950. La visite guidée (salle des aiguilleurs et combinateur mécanique) propose une démonstration pédagogique sur la technologie des années 1920 et permet de se glisser dans la peau d'un aiguilleur grâce à un système de simulation virtuelle interactif.

ces samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, sur réservation obligatoire : découvrez cet édifice classé Monument historique, désaffecté depuis 2016, grâce à une plongée immersive dans l'univers ferroviaire des années 1950. La visite guidée (salle des aiguilleurs et combinateur mécanique) propose une démonstration pédagogique sur la technologie des années 1920 et permet de se glisser dans la peau d'un aiguilleur grâce à un système de simulation virtuelle interactif. La visite de l'Opéra de Lyon est à ne pas manquer dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 17h : explorez les 18 étages de ce bâtiment rénové par Jean Nouvel lors d'un parcours à pied (salle de répétition, Amphi, Grand Foyer, grande salle et Studio du ballet) pour découvrir son histoire, ses coulisses et la création de ses spectacles. L'événement est gratuit, accessible aux personnes à mobilité réduite via un accès dédié, mais interdit aux enfants de moins de 3 ans (les 5-13 ans doivent être accompagnés). Prévoyez des baskets et de l'eau.

est à ne pas manquer dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 17h : explorez les 18 étages de ce bâtiment rénové par Jean Nouvel lors d'un parcours à pied (salle de répétition, Amphi, Grand Foyer, grande salle et Studio du ballet) pour découvrir son histoire, ses coulisses et la création de ses spectacles. L'événement est gratuit, accessible aux personnes à mobilité réduite via un accès dédié, mais interdit aux enfants de moins de 3 ans (les 5-13 ans doivent être accompagnés). Prévoyez des baskets et de l'eau. La visite du Musée des Beaux-Arts de Lyon (Palais Saint-Pierre) est à ne pas manquer les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h : découvrez librement les collections d'antiquités, peintures, sculptures, objets d'art et monnaies de ce monument historique de la place des Terreaux. L'accès est gratuit pour tous avec des parcours thématiques au choix pour guider votre visite.

Quel programme des Journées du patrimoine 2026 à Marseille ?

Voici les lieux emblématiques visitables durant l'événement des Journées Européennes du patrimoine 2026 dans la cité phocéenne :

Au Mucem , les expositions seront en accès libre et les grandes réserves seront exceptionnellement ouvertes au public les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 19h. Le programme, gratuit, comprend l'exposition "Méditerranées", des visites des coulisses, des ateliers pratiques (aussi pour les enfants) et des rencontres dédiées à la découverte des collections et des métiers du musée.

, les expositions seront en accès libre et les grandes réserves seront exceptionnellement ouvertes au public les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 19h. Le programme, gratuit, comprend l'exposition "Méditerranées", des visites des coulisses, des ateliers pratiques (aussi pour les enfants) et des rencontres dédiées à la découverte des collections et des métiers du musée. La Savonnerie Fer à Cheval , plus ancienne savonnerie de Marseille qui perpétue la fabrication artisanale et ancestrale du savon de Marseille, ouvre ses portes au public. Réservation obligatoire

, plus ancienne savonnerie de Marseille qui perpétue la fabrication artisanale et ancestrale du savon de Marseille, ouvre ses portes au public. Réservation obligatoire Le musée d'Histoire Naturelle de Marseille propose samedi et dimanche de 9h à 18h un accès gratuit au parcours permanent "Terre d'Évolution", à la mini-exposition "GLACIERS" abordant le changement climatique, ainsi qu'aux performances d'art contemporain du Festival Marcel Longchamp réparties dans le parc et le musée.

Que voir pour les Journées du patrimoine 2026 à Bordeaux ?

De nombreuses visites guidées ou expositions sont proposées à travers le patrimoine bordelais. Voici les sites à ne pas manquer :

La visite libre du Grand Théâtre / Opéra National de Bordeaux les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 : explorez gratuitement et en accès libre ce monument historique à travers un parcours ludique adapté aux familles et aux passionnés d'histoire. Le samedi 19 septembre à partir de 18h, la programmation s'enrichit avec la 4ᵉ édition de la Nuit des escaliers, proposant un itinéraire musical et dansé à travers plusieurs lieux de la ville.

les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 : explorez gratuitement et en accès libre ce monument historique à travers un parcours ludique adapté aux familles et aux passionnés d'histoire. Le samedi 19 septembre à partir de 18h, la programmation s'enrichit avec la 4ᵉ édition de la Nuit des escaliers, proposant un itinéraire musical et dansé à travers plusieurs lieux de la ville. La visite d'un atelier de boîtes à musique au Tigre Rêveur ce samedi 19 septembre 2026 de 10h30 à 16h30 au 61 rue Leyteire : découvrez gratuitement les coulisses de fabrication de ces objets poétiques lors de visites de 30 à 40 minutes guidées par l'artisane Christina Lionatti (histoire, fonctionnement mécanique et création des décors en argile, papier et tissu). Un jeu-concours est organisé en journée, et un atelier payant de création pour enfants dès 5 ans est proposé à 16h30 (33 €, sur réservation).

ce samedi 19 septembre 2026 de 10h30 à 16h30 au 61 rue Leyteire : découvrez gratuitement les coulisses de fabrication de ces objets poétiques lors de visites de 30 à 40 minutes guidées par l'artisane Christina Lionatti (histoire, fonctionnement mécanique et création des décors en argile, papier et tissu). Un jeu-concours est organisé en journée, et un atelier payant de création pour enfants dès 5 ans est proposé à 16h30 (33 €, sur réservation). Une table ronde gratuite et sans réservation autour du repas gastronomique des Français (15 ans après son inscription à l'UNESCO) à la Cité du Vin samedi 19 septembre 2026 de 15h30 à 17h, interrogeant l'évolution des modes de vie et la fragilisation de ce patrimoine culturel face au snacking et aux nouveaux régimes alimentaires. L'accès à l'exposition permanente reste payant tout au long du week-end de 10h à 19h.

Quel programme des Journées du Patrimoine 2026 à Toulouse ?

Voici les lieux emblématiques visitables durant l'événement des Journées européennes du patrimoine 2026 à Toulouse, la ville rose :

Visites guidées du couvent des Jacobins samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h : découvrez gratuitement cet ensemble conventuel gothique emblématique à travers des visites guidées thématiques courtes de 15 minutes réparties tout au long de la journée (Histoire et architecture, Peintures murales, Présentation des restaurations). Le monument reste également accessible en visite libre en autonomie grâce à des livrets distribués à l'accueil.

samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h : découvrez gratuitement cet ensemble conventuel gothique emblématique à travers des visites guidées thématiques courtes de 15 minutes réparties tout au long de la journée (Histoire et architecture, Peintures murales, Présentation des restaurations). Le monument reste également accessible en visite libre en autonomie grâce à des livrets distribués à l'accueil. Visite commentée "Toulouse secrète, ou la ville méconnue" ces samedi 19 septembre de 14h30 à 16h30 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h30 à 12h30 (RDV à l'Office de tourisme, donjon du Capitole) : partez pour une déambulation de 2 heures avec un guide à la découverte de coins insolites, détails cachés et trésors méconnus de la Ville Rose. La visite est payante (7 €) et accessible sur réservation obligatoire (places limitées).

ces samedi 19 septembre de 14h30 à 16h30 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h30 à 12h30 (RDV à l'Office de tourisme, donjon du Capitole) : partez pour une déambulation de 2 heures avec un guide à la découverte de coins insolites, détails cachés et trésors méconnus de la Ville Rose. La visite est payante (7 €) et accessible sur réservation obligatoire (places limitées). Visite guidée de France Télévisions ICI Occitanie samedi 19 septembre 2026 de 9h30 à 18h : découvrez gratuitement les coulisses de la télévision régionale lors d'un parcours guidé de 45 minutes à la rencontre des journalistes et techniciens (découverte des studios, de la régie et des salles de montage). L'accès se fait uniquement sur inscription obligatoire.

Que voir pour les Journées du patrimoine 2026 à Lille ?

Voici les lieux emblématiques visitables durant l'événement des Journées européennes du patrimoine 2026 dans la ville de Lille :

Ouverture de la Métropole européenne de Lille samedi 19 septembre 2026 de 10h à 18h : explorez gratuitement et en accès libre les coulisses du siège métropolitain pour découvrir son architecture contemporaine ainsi que les missions quotidiennes qui façonnent le territoire. La journée propose des animations et des rencontres tout public adaptées aux familles.

samedi 19 septembre 2026 de 10h à 18h : explorez gratuitement et en accès libre les coulisses du siège métropolitain pour découvrir son architecture contemporaine ainsi que les missions quotidiennes qui façonnent le territoire. La journée propose des animations et des rencontres tout public adaptées aux familles. Découverte de la biodiversité au Cimetière de l'Est dimanche 20 septembre 2026 à 14h30 : participez à une visite guidée originale proposée par le Groupe Ornithologique et Naturaliste pour explorer la faune et la flore nichées au cœur de ce site historique (prairies fleuries, mares, nichoirs). Sur inscription obligatoire.

dimanche 20 septembre 2026 à 14h30 : participez à une visite guidée originale proposée par le Groupe Ornithologique et Naturaliste pour explorer la faune et la flore nichées au cœur de ce site historique (prairies fleuries, mares, nichoirs). Sur inscription obligatoire. Visite de l'hôtel d'Hespel - Banque de France de Lille les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 9h30 à 16h30 : découvrez gratuitement cet hôtel particulier du XIXᵉ siècle lors d'un parcours guidé à travers son grand hall rénové, son architecture régionale et son ancienne salle des coffres. La visite aborde l'histoire du site, les missions de l'institution, des expositions d'objets et de photographies d'époque, et s'achève par un temps d'échange sur l'actualité économique. Sur réservation obligatoire.

La ville de Lille vue d'en haut. Parmi les monuments visibles, la grand place avec au premier plan la statue de la Deesse et le beffroi (tour) de la chambre de commerce. Au loin, la tour de Lille (forme sabot) implantée dans le quartier d'Euralille. © FIEVEZ/SIPA

Quel programme des Journées du patrimoine 2026 à Strasbourg ?

Voici une sélection non exhaustive du programme des Journées européennes du patrimoine 2026 à Strasbourg :

Circuit découverte du Parlement européen à Strasbourg samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h : explorez gratuitement le bâtiment Louise Weiss à travers un parcours thématique axé sur l'architecture (rencontre avec un des architectes, ateliers Lego avec Fanabriques, visites multimédias en 24 langues et espace immersif Parlamentarium Simone Veil). L'événement accueille également le festival littéraire "Bibliothèques idéales" au cœur de l'hémicycle, ainsi que l'exposition d'art contemporain "Courants d'Europe". Si le circuit reste en accès libre, les visites guidées architecturales spécifiques nécessitent une réservation préalable.

samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h : explorez gratuitement le bâtiment Louise Weiss à travers un parcours thématique axé sur l'architecture (rencontre avec un des architectes, ateliers Lego avec Fanabriques, visites multimédias en 24 langues et espace immersif Parlamentarium Simone Veil). L'événement accueille également le festival littéraire "Bibliothèques idéales" au cœur de l'hémicycle, ainsi que l'exposition d'art contemporain "Courants d'Europe". Si le circuit reste en accès libre, les visites guidées architecturales spécifiques nécessitent une réservation préalable. Visite guidée "Quartier cathédrale" sur réservation obligatoire dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 11h (RDV devant l'oriflamme du stand, place du Château) : explorez gratuitement ce secteur historique d'exception, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988, lors d'un parcours guidé d'une heure.

dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 11h (RDV devant l'oriflamme du stand, place du Château) : explorez gratuitement ce secteur historique d'exception, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988, lors d'un parcours guidé d'une heure. Visite libre de l'exposition "Un Voyage à Strasbourg" au 5e Lieu samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 11h à 18h : découvrez gratuitement cette exposition immersive située au 1ᵉʳ étage, proposant un parcours à travers le paysage, l'architecture et le patrimoine strasbourgeois d'hier et de demain.

Que visiter durant les Journées du patrimoine 2026 à Nantes ?

Retrouvez ci-dessous notre sélection du programme des Journées européennes du patrimoine 2026 à Nantes :

Le musée Jules Verne propose des visites libres et gratuites samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h pour explorer les collections consacrées à l'écrivain (manuscrits, éditions originales, maquettes, objets personnels et créations contemporaines).

propose des visites libres et gratuites samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h pour explorer les collections consacrées à l'écrivain (manuscrits, éditions originales, maquettes, objets personnels et créations contemporaines). Visite guidée de la mosquée Osmanli samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 17h : découvrez gratuitement son architecture inspirée des arts seldjoukide et ottoman (façade en pierre taillée, céramiques turques et coupole décorée de 16 mètres de diamètre). Sur inscription.

samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 17h : découvrez gratuitement son architecture inspirée des arts seldjoukide et ottoman (façade en pierre taillée, céramiques turques et coupole décorée de 16 mètres de diamètre). Sur inscription. Balade "Nantes au temps des remparts" le dimanche 20 septembre 2026 de 9h30 à 16h30 (départ devant l'église Saint-Nicolas) : partez en compagnie des Greeters à la découverte des vestiges des enceintes antique (IIIᵉ siècle) et médiévale (XIIIᵉ siècle), tout en abordant l'histoire des blasons nantais, bretons et français. La visite guidée gratuite d'environ 30 minutes propose un départ toutes les demi-heures (groupes limités à 12 personnes). L'accès se fait sur inscription obligatoire (en ligne ou sur place le jour même dans la limite des places disponibles).

La carte des Journées du patrimoine 2026 : quel programme près de chez vous ?

Découvrez le programme des Journées du patrimoine 2026 grâce à la carte interactive ci-dessous qui permet, ville par ville, région par région, de trouver un événement près de chez vous. Certains saisiront l'occasion de visiter un haut lieu culturel, exceptionnellement de manière gratuite, et de profiter d'activités uniques pour une visite originale. D'autres s'orienteront vers l'une de ces merveilles de notre patrimoine qui ne se visitent qu'une fois par an en septembre.

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