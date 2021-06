Village préféré des Français 2021 : diffusé ce mercredi 30, les candidats

VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS - France 3 propose ce mercredi 30 juin 2021 sa 10e émission du "Village Préféré des Français" présentée par Stéphane Bern. Quel village succèdera à Hunspach ? Les 14 candidats en images.

[Mis à jour le 29 juin 2021 à 18h52] 14 villages français (13 en France métropolitaine, 1 en Outre-mer) sont en compétition pour cette 10e édition du programme "Village préféré des Français" diffusé sur France 3 et présenté par Stéphane Bern ce mercredi 30 juin à 21h05. Le présentateur de l'émission du "Village préféré des Français" avait confié à Paris Match que cette émission, qui montre "la beauté de la France", lui faisait du bien. Et elle fait du bien aussi aux villageois. En effet, l'exposition médiatique dont font l'objet les villages candidats a des retombées certaines en termes de fréquentation touristique. "La vraie richesse de ces territoires ce sont aussi les gens qui y vivent et qui y travaillent. On valorise les territoires en montrant le patrimoine matériel, avec les bâtisses, et immatériel comme les spécialités locales" a souligné Stéphane Bern. Chaque été suivant la diffusion de l'émission, la hausse de fréquentation est nette pour chaque village, même pour ceux qui se retrouvent en fin de classement.

Qui succèdera à Hunspach, le village alsacien de 652 habitants sacré en 2020 ? Découvrez les candidats du "Village préféré des Français" 2021 en images:

Hérisson (Auvergne-Rhône-Alpes)

Île d'Houat (Bretagne)

Saint-Véran (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Châteauneuf (Bourgogne-Franche-Comté)

Saint-Florent (Corse)

Sancerre (Centre-Val de Loire)

Rocroi (Grand Est)

Long (Hauts-de-France)

Samois-sur-Seine (Île-de-France)

Villerville (Normandie)

Domme (Nouvelle-Aquitaine)

Auvillar (Occitanie)

La Désirade (Outre-mer)

Fresnay-sur-Sarthe (Pays de la Loire)

Les votes étaient ouverts du jeudi 4 mars à 10h jusqu'au jeudi 25 mars à 18h, date de l'élection du "Village préféré des Français". Les téléspectateurs pouvaient voter pour leur village préféré parmi les 14 en lice, par téléphone au 3245 ou sur le site de France Télévisions. Le vote sera rendu public au cours de la 10e édition de l'émission présentée par Stéphane Bern sur France 3, le mercredi 30 juin 2021 à 21h05.

"Le village préféré des Français" de cette année 2021 sera annoncé le mercredi 30 juin 2021. Le gagnant de la précédente édition du "Village préféré des Français" était Hunspach dans le département du Bas-Rhin en région Grand-Est. Ses maisons à colombages aux murs blancs, ses toits à pan coupés et ses géraniums rouges aux fenêtres font partie des atouts de charme du village. Découvrez Hunspach, ainsi que les photos des lauréats des années précédentes, dans notre diaporama ci-dessous :