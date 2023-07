Village préféré des Français 2023 : Esquelbecq sacré, le classement

VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS. Esquelbecq, situé en région Normandie, a été désigné Village préféré des Français de l'année 2023 par Stéphane Bern sur France 3. Découvrez le classement des compétiteurs.

[Mis à jour le 1er juillet 2023 à 3h11] La 11e édition du "Village préféré des Français" a couronné le village de Esquelbecq dans les Hauts-de-France. Parmi les 14 candidats français (13 en France métropolitaine, 1 en Outre-mer), Esquelbecq devance les villages de Lavoûte-Chilhac et Lassay-les-Châteaux. Esquelbecq est donc la deuxième commune de Flandre et des Hauts-de-France, après Cassel il y a 5 ans, à remporter le titre.

"Il y a eu un engouement extraordinaire d'une équipe d'élus, d'employés municipaux, d'associations et je suis vraiment heureux de cet aboutissement parce qu'ils et elles le méritent vraiment" s'est réjoui Didier Roussel, le maire du village. "C'est le reflet d'une région qui gagne. On sait relever des challenges dans notre région et merci de nous l'avoir proposé". Le classement en images.

14 villages de France métropolitaine et d'Outre-Mer ont été sélectionnés pour représenter le charme des régions françaises. Découvrez les candidats en images :

Le gagnant de l'édition 2023 du "Village préféré des Français" est Esquelbecq dans le département du Nord en région Hauts-de-France.

L'exposition médiatique dont font l'objet les villages candidats a des retombées certaines en termes de fréquentation touristique. "La vraie richesse de ces territoires ce sont aussi les gens qui y vivent et qui y travaillent. On valorise les territoires en montrant le patrimoine matériel, avec les bâtisses, et immatériel comme les spécialités locales" a souligné Stéphane Bern à Paris Match. Chaque été suivant la diffusion de l'émission, la hausse de fréquentation est nette pour chaque village, même pour ceux qui se retrouvent en fin de classement.

Les votes étaient ouverts du lundi 20 février à 8h au vendredi 10 mars 2023 à 23h59, date de l'élection du "Village préféré des Français". Les téléspectateurs pouvaient voter pour leur village préféré parmi les 14 en lice, par téléphone au 3245, en tapant le numéro du village (de 1 à 14). L'émission a enregistré plus de 900 000 votes. Le vote a été rendu public au cours de la 11e édition de l'émission présentée par Stéphane Bern sur France 3, ce vendredi 30 juin 2023.

Découvrez ci-dessous la liste de tous les gagnants du "Village préféré des Français", année après année, depuis l'année 2023 au début de l'émission en 2012 :