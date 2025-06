Village préféré des Français 2025 : la date de diffusion dévoilée, voici la liste des candidats

On connaît enfin la date de diffusion de la 14e édition de l'émission "Le Village préféré des Français". Sur quelle chaîne et à quelle heure ? Quels sont les 14 villages en compétition ?

"Le village préféré des Français", label de référence pour les villages mais aussi pour les touristes, couronne chaque année un village parmi 14 candidats en lice (13 représentants une région en France métropolitaine et 1 en Outre-mer). L'émission présentée par Stéphane Bern contribue à mettre en lumière des pépites de notre patrimoine au charme fou et préservé, que ce soit à travers l'architecture, les ruelles, les places ou les façades, et qui perpétuent les savoir-faire artisanaux et la gastronomie locale.

"Le village préféré des Français" de cette année 2025 sera annoncé le mercredi 2 juillet sur France 3 et France.tv à 21h05. Qui succèdera à Collioure, tenant du titre l'année dernière ? Découvrez ci-dessous en images les candidats en lice pour le titre de "Village préféré des Français" en 2025, ainsi que la liste des compétiteurs plus bas.

Quels sont les candidats du "Village préféré des Français" 2025 ?

Saint-Antoine-l'Abbaye (Auvergne-Rhône-Alpes - 38)

(Auvergne-Rhône-Alpes - 38) Semur-en-Auxois (Bourgogne-Franche-Comté - 21)

(Bourgogne-Franche-Comté - 21) Malestroit (Bretagne - 56),

(Bretagne - 56), Ferrières-en-Gâtinais (Centre-Val de Loire - 45)

(Centre-Val de Loire - 45) Calcatoggio (Corse - 2A)

(Corse - 2A) Sierck-les-Bains (Grand-Est - 57)

(Grand-Est - 57) Longpont (Hauts-de-France - 02)

(Hauts-de-France - 02) Rochefort-en-Yvelines (Île-de-France - 78)

(Île-de-France - 78) Grand'Rivière (Martinique)

(Martinique) Clécy (Normandie - 14)

(Normandie - 14) Beaulieu-sur-Dordogne (Nouvelle-Aquitaine - 19)

(Nouvelle-Aquitaine - 19) Lupiac (Occitanie - 32)

(Occitanie - 32) Fontevraud-l'Abbaye (Pays de la Loire - 49)

(Pays de la Loire - 49) Saorge (Provence-Alpes-Côte d'Azur - 06)

Les votes sont désormais clos. Les téléspectateurs pouvaient choisir leur village préféré parmi les 14 en lice du lundi 17 février 2025 à 10 heures au 7 mars 2025 à 23h59, date de l'élection du "Village préféré des Français" 2025. Le vote sera rendu public au cours de la 14e édition de l'émission présentée par Stéphane Bern sur France 3, le mercredi 2 juillet 2025.

Quel village a remporté le titre de "Village préféré des Français" au cours de la dernière édition ?

Le gagnant de l'édition 2024 du "Village préféré des Français" est Collioure dans les Pyrénées-Orientales en région Occitanie. Entre Méditerranée et Pyrénées, France et Catalogne, Collioure déploie ses ruelles colorées et ensoleillées. Plongez dans ces dédales qui ont inspiré les peintres fauves, en images :

Quelle est la liste des gagnants du "Village préféré des Français" depuis le début de l'émission ?

La première édition du Village préféré des Français a eu lieu en 2012. Une émission qui, année après année, a su trouver une place à part dans le paysage audiovisuel français. Découvrez ci-dessous la liste de tous les gagnants du "Village préféré des Français" depuis l'année 2024 jusqu'au début de l'émission :