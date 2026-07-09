Village préféré des Français 2026 : Bormes-les-Mimosas lauréat, le classement en images

Bormes-les-Mimosas, situé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, est le gagnant du Village préféré des Français 2026 présenté par Stéphane Bern sur France 3. Découvrez le classement.

La 15e édition de l'émission "Le Village préféré des Français" animée avec passion par Stéphane Bern a couronné le village de Bormes-les-Mimosas en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ce mercredi 8 juillet 2026 sur France 3. Parmi les 14 candidats français (13 en France métropolitaine, 1 en Outre-mer), Bormes-les-Mimosas devance les villages de Dambach-la-Ville de la région Grand Est arrivé 2e et Locquirec de la région Bretagne qui clôt le podium du Village préféré des Français 2026.

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur soulève pour la première fois le trophée grâce à ce joyau varois, qui succède ainsi à Saint-Antoine-l'Abbaye au palmarès de la célèbre émission de France Télévisions. Cette consécration promet d'offrir un coup de projecteur exceptionnel à Bormes-les-Mimosas, dont la fréquentation touristique va encore plus exploser auprès des visiteurs français et européens, curieux de découvrir ses ruelles fleuries et son riche patrimoine médiéval. Découvrez sans plus attendre le classement complet de l'édition 2026 :

Quel village est le gagnant du titre de "Village préféré des Français" 2026 ?

Le gagnant de l'édition 2026 du "Village préféré des Français" est Bormes-les-Mimosas dans le département du Var en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette cité médiévale perchée, célèbre pour son explosion de couleurs, ses ruelles fleuries et sa douceur de vivre méditerranéenne, s'est imposée face aux 13 autres prétendants de cette année.

L'exposition médiatique dont font l'objet les villages lauréats a des retombées certaines en termes de fréquentation touristique. Chaque été suivant la diffusion de l'émission, la hausse de fréquentation est nette pour chaque village, même pour ceux qui se retrouvent en fin de classement. "Concrètement, c'est 30 % de touristes en plus" nous a confié Stéphane Bern.

Quel est le classement du "Village préféré des Français" en 2026 ?

Bormes-les-Mimosas (Provence-Alpes-Côte d'Azur - 83) Dambach-la-Ville (Grand Est - 67) Locquirec (Bretagne - 29) Saulges (Pays de la Loire - 53) Marcolès (Auvergne-Rhône-Alpes - 15) Nolay (Bourgogne-Franche-Comté - 21) Blangy-le-Château (Normandie - 14) Saint-Martin-de-Londres (Occitanie - 34) Chaumont-en-Vexin (Hauts-de-France - 60) La Ferté-Vidame (Centre-Val de Loire - 28) La Flotte (Nouvelle-Aquitaine - 17) Vescovato (Corse - 2B) Cacao (Guyane - Outremer) Dampierre-en-Yvelines (Île-de-France - 78)

Quelle est la liste des gagnants du "Village préféré des Français" depuis le début de l'émission ?

La première édition du Village préféré des Français a eu lieu en 2012. Une émission qui, année après année, a su trouver une place à part dans le paysage audiovisuel français. Découvrez ci-dessous la liste de tous les gagnants du "Village préféré des Français" depuis l'année 2026 jusqu'au début de l'émission :