Village préféré des Français 2026 : date de diffusion et liste des 14 villages candidats

La date de diffusion du "Village préféré des Français 2026" sur France 3 approche... Alors que les votes sont clos, quel village succédera à Saint-Antoine-l'Abbaye ? Verdict imminent avec Stéphane Bern !

Le concours du "Village préféré des Français" s'apprête à révéler son verdict sur France 3. Pour cette 15e édition de l'émission culte présentée par Stéphane Bern, diffusée le mercredi 8 juillet 2026 à 21h10, 14 communes (13 régions de France métropolitaine et 1 collectivité d'Outre-mer) sont en compétition pour décrocher le titre tant convoité de cette année.

Chaque année, le lauréat voit sa fréquentation touristique exploser, attirant des visiteurs de toute l'Europe curieux de découvrir le patrimoine, l'artisanat local et la gastronomie d'un terroir d'exception. Qu'il s'agisse de villages de pêcheurs nichés sur les côtes bretonnes, de bastides perchées dans l'arrière-pays provençal ou de cités médiévales au charme authentique, plongez en images au cœur de ces pépites architecturales qui font la fierté de nos départements. Découvrez la sélection complète des candidats en images, du Finistère à la Guyane, avant l'annonce du grand gagnant !

Quand a eu lieu le vote du Village préféré des Français 2026 ?

Les votes étaient ouverts jusqu'au 6 mars 2026 à 23h59, date de l'élection du "Village préféré des Français" sur france.tv, parmi les 14 villages en lice. Le vote sera rendu public au cours de la 11e édition de l'émission présentée par Stéphane Bern sur France 3, mercredi 8 juillet 2026 à 21h10.

Quel est la liste des candidats du "Village préféré des Français" en 2026 ?

Blangy-le-Château (Normandie - 14)

(Normandie - 14) Marcolès (Auvergne-Rhône-Alpes - 15)

(Auvergne-Rhône-Alpes - 15) La Flotte (Nouvelle-Aquitaine - 17)

(Nouvelle-Aquitaine - 17) Nolay (Bourgogne-Franche-Comté - 21)

(Bourgogne-Franche-Comté - 21) La Ferté-Vidame (Centre-Val de Loire - 28)

(Centre-Val de Loire - 28) Locquirec (Bretagne - 29)

(Bretagne - 29) Chaumont-en-Vexin (Hauts-de-France - 60)

(Hauts-de-France - 60) Saint-Martin-de-Londres (Occitanie - 34)

(Occitanie - 34) Saulges (Pays de la Loire - 53)

(Pays de la Loire - 53) Dambach-la-Ville (Grand Est - 67)

(Grand Est - 67) Dampierre-en-Yvelines (Île-de-France - 78)

(Île-de-France - 78) Bormes-Village (Provence-Alpes-Côte d'Azur - 83)

(Provence-Alpes-Côte d'Azur - 83) Vescovato (Corse - 2B)

(Corse - 2B) Cacao (Guyane - Outremer)

Quelle est la liste des gagnants du "Village préféré des Français" depuis le début de l'émission ?

La première édition du Village préféré des Français a eu lieu en 2012. Une émission qui, année après année, a su trouver une place à part dans le paysage audiovisuel français. Découvrez ci-dessous la liste de tous les gagnants du "Village préféré des Français" depuis l'année 2025 jusqu'au début de l'émission :