Village préféré des Français 2026 : quel est le gagnant ? Le palmarès imminent

Qui succède à Saint-Antoine-l'Abbaye ? Découvrez le gagnant du "Village préféré des Français 2026" ce soir sur France 3. Palmarès en direct, heure et liste des 14 candidats en lice.

Le concours du "Village préféré des Français" s'apprête à révéler son verdict ce soir sur France 3. Pour cette 15e édition de l'émission culte présentée par Stéphane Bern, diffusée ce mercredi 8 juillet 2026 à 21h10, le suspense est à son comble. Alors que les votes sont clos, 14 communes d'exception (représentant 13 régions de France métropolitaine et 1 collectivité d'Outre-mer) sont sur la ligne de départ pour décrocher le titre tant convoité de cette année et succéder à Saint-Antoine-l'Abbaye.

Quel village a été élu cette année ? Suivez l'annonce du palmarès en direct. Chaque année, le lauréat voit sa fréquentation touristique exploser, attirant des visiteurs de toute l'Europe curieux de découvrir le patrimoine, l'artisanat local et la gastronomie d'un terroir unique. Qu'il s'agisse de cités médiévales au charme authentique, de bastides perchées ou de villages de pêcheurs, plongez au cœur de ces pépites architecturales qui font la fierté de nos régions. Alors que le coup d'envoi de la soirée est imminent, découvrez la liste complète des 14 candidats en lice avant de découvrir le grand gagnant de l'édition 2026 !

A quelle heure est révélé le palmarès du Village préféré des Français 2026 ?

Le palmarès du "Village préféré des Français 2026" est rendu public au cours de la 15e édition de l'émission présentée par Stéphane Bern sur France 3, ce mercredi 8 juillet 2026 à 21h10 sur France 3. Les votes étaient ouverts jusqu'au 6 mars 2026 à 23h59.

Quel est la liste des 14 candidats du "Village préféré des Français" en 2026 ?

Blangy-le-Château (Normandie - 14)

(Normandie - 14) Marcolès (Auvergne-Rhône-Alpes - 15)

(Auvergne-Rhône-Alpes - 15) La Flotte (Nouvelle-Aquitaine - 17)

(Nouvelle-Aquitaine - 17) Nolay (Bourgogne-Franche-Comté - 21)

(Bourgogne-Franche-Comté - 21) La Ferté-Vidame (Centre-Val de Loire - 28)

(Centre-Val de Loire - 28) Locquirec (Bretagne - 29)

(Bretagne - 29) Chaumont-en-Vexin (Hauts-de-France - 60)

(Hauts-de-France - 60) Saint-Martin-de-Londres (Occitanie - 34)

(Occitanie - 34) Saulges (Pays de la Loire - 53)

(Pays de la Loire - 53) Dambach-la-Ville (Grand Est - 67)

(Grand Est - 67) Dampierre-en-Yvelines (Île-de-France - 78)

(Île-de-France - 78) Bormes-Village (Provence-Alpes-Côte d'Azur - 83)

(Provence-Alpes-Côte d'Azur - 83) Vescovato (Corse - 2B)

(Corse - 2B) Cacao (Guyane - Outremer)

Quelle est la liste des gagnants du "Village préféré des Français" depuis le début de l'émission ?

La première édition du Village préféré des Français a eu lieu en 2012. Une émission qui, année après année, a su trouver une place à part dans le paysage audiovisuel français. Découvrez ci-dessous la liste de tous les gagnants du "Village préféré des Français" depuis l'année 2025 jusqu'au début de l'émission :

2025 : Saint-Antoine-l'Abbaye (Auvergne-Rhône-Alpes)

: (Auvergne-Rhône-Alpes) 2024 : Collioure (Occitanie)

: (Occitanie) 2023 : Esquelbecq (Hauts-de-France)

(Hauts-de-France) 2022 : Bergheim (Grand Est)

(Grand Est) 2021 : Sancerre (Centre-Val de Loire)

(Centre-Val de Loire) 2020 : Hunspach (Grand Est)

(Grand Est) 2019 : Saint-Vaast-la-Hougue (Normandie)

(Normandie) 2018 : Cassel (Hauts-de-France)

(Hauts-de-France) 2017 : Kaysersberg (Grand Est)

(Grand Est) 2016 : Rochefort-en-Terre (Bretagne)

(Bretagne) 2015 : Ploumanac'h (Bretagne)

(Bretagne) 2014 : Cordes-sur-Ciel (Occitanie)

(Occitanie) 2013 : Eguisheim (Grand Est)

(Grand Est) 2012 : Saint-Cirq-Lapopie (Occitanie)

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