Village préféré des Français 2026 : quel est le gagnant ? Le palmarès imminent
Qui succède à Saint-Antoine-l'Abbaye ? Découvrez le gagnant du "Village préféré des Français 2026" ce soir sur France 3. Palmarès en direct, heure et liste des 14 candidats en lice.
Le concours du "Village préféré des Français" s'apprête à révéler son verdict ce soir sur France 3. Pour cette 15e édition de l'émission culte présentée par Stéphane Bern, diffusée ce mercredi 8 juillet 2026 à 21h10, le suspense est à son comble. Alors que les votes sont clos, 14 communes d'exception (représentant 13 régions de France métropolitaine et 1 collectivité d'Outre-mer) sont sur la ligne de départ pour décrocher le titre tant convoité de cette année et succéder à Saint-Antoine-l'Abbaye.
Quel village a été élu cette année ? Suivez l'annonce du palmarès en direct. Chaque année, le lauréat voit sa fréquentation touristique exploser, attirant des visiteurs de toute l'Europe curieux de découvrir le patrimoine, l'artisanat local et la gastronomie d'un terroir unique. Qu'il s'agisse de cités médiévales au charme authentique, de bastides perchées ou de villages de pêcheurs, plongez au cœur de ces pépites architecturales qui font la fierté de nos régions. Alors que le coup d'envoi de la soirée est imminent, découvrez la liste complète des 14 candidats en lice avant de découvrir le grand gagnant de l'édition 2026 !
A quelle heure est révélé le palmarès du Village préféré des Français 2026 ?
Le palmarès du "Village préféré des Français 2026" est rendu public au cours de la 15e édition de l'émission présentée par Stéphane Bern sur France 3, ce mercredi 8 juillet 2026 à 21h10 sur France 3. Les votes étaient ouverts jusqu'au 6 mars 2026 à 23h59.
Quel est la liste des 14 candidats du "Village préféré des Français" en 2026 ?
- Blangy-le-Château (Normandie - 14)
- Marcolès (Auvergne-Rhône-Alpes - 15)
- La Flotte (Nouvelle-Aquitaine - 17)
- Nolay (Bourgogne-Franche-Comté - 21)
- La Ferté-Vidame (Centre-Val de Loire - 28)
- Locquirec (Bretagne - 29)
- Chaumont-en-Vexin (Hauts-de-France - 60)
- Saint-Martin-de-Londres (Occitanie - 34)
- Saulges (Pays de la Loire - 53)
- Dambach-la-Ville (Grand Est - 67)
- Dampierre-en-Yvelines (Île-de-France - 78)
- Bormes-Village (Provence-Alpes-Côte d'Azur - 83)
- Vescovato (Corse - 2B)
- Cacao (Guyane - Outremer)
Quelle est la liste des gagnants du "Village préféré des Français" depuis le début de l'émission ?
La première édition du Village préféré des Français a eu lieu en 2012. Une émission qui, année après année, a su trouver une place à part dans le paysage audiovisuel français. Découvrez ci-dessous la liste de tous les gagnants du "Village préféré des Français" depuis l'année 2025 jusqu'au début de l'émission :
- 2025 : Saint-Antoine-l'Abbaye (Auvergne-Rhône-Alpes)
- 2024 : Collioure (Occitanie)
- 2023 : Esquelbecq (Hauts-de-France)
- 2022 : Bergheim (Grand Est)
- 2021 : Sancerre (Centre-Val de Loire)
- 2020 : Hunspach (Grand Est)
- 2019 : Saint-Vaast-la-Hougue (Normandie)
- 2018 : Cassel (Hauts-de-France)
- 2017 : Kaysersberg (Grand Est)
- 2016 : Rochefort-en-Terre (Bretagne)
- 2015 : Ploumanac'h (Bretagne)
- 2014 : Cordes-sur-Ciel (Occitanie)
- 2013 : Eguisheim (Grand Est)
- 2012 : Saint-Cirq-Lapopie (Occitanie)
13:40 - Le Village préféré des Français s'invite à La Poste : une collection de timbres collector !
Le Village préféré des Français, c'est aussi le rendez-vous incontournable des philatélistes chaque année. Chaque année, La Poste s'associe à l'événement en éditant un timbre collector mettant à l'honneur le grand gagnant de l'émission. Chaque village lauréat dispose de son propre timbre, imprimé en tirage limité l'année suivante après la victoire. Disponibles sur le site internet de La Poste, ces timbres transforment ces villages en véritables objets de collection. Le timbre de Saint-Antoine-l'Abbaye est lancé en avant-première ce jeudi 9 juillet à Saint-Antoine-l'Abbaye et à Paris. Il sera en vente générale le 10 juillet 2026 sur le site de La Poste.
12:30 - Village préféré des Français : Stéphane Bern balance les secrets de la victoire !
À quelques heures de l'annonce du grand gagnant du "Village préféré des Français 2026", la tension monte dans les 14 communes en lice. De la ferveur spectaculaire de l'Alsace au choix radical de la Corse qui préfère "rester cachée", l'animateur star de France 3 nous dévoile l'envers du décor d'un concours qui déchaîne les passions et transforme durablement le destin de nos régions. Découvrez ses révélations croustillantes avant le verdict de ce soir !
12:18 - Village préféré des Français : quelle est la région la plus souvent sacrée ?
Derrière le succès du "Village préféré des Français", une véritable compétition régionale se joue en coulisses. À ce jeu, la région Grand Est domine largement le classement historique avec quatre victoires à son actif, toutes décrochées par des communes alsaciennes (Eguisheim en 2013, Kaysersberg en 2017, Hunspach en 2020 et Bergheim en 2022). L'Occitanie talonne le leader avec trois sacres (Saint-Cirq-Lapopie, Cordes-sur-Ciel et Collioure), tandis que la Bretagne et les Hauts-de-France comptent deux titres chacun. En revanche, le suspense reste entier pour 5 régions historiques qui n'ont encore jamais soulevé le trophée, à l'image de l'Île-de-France, de la Bourgogne-Franche-Comté, des Pays de la Loire, de la Nouvelle-Aquitaine ou de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors que le verdict de l'édition 2026 est imminent, une nouvelle région parviendra-t-elle à créer la surprise ce soir et à bousculer ce palmarès ?