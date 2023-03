Loto du patrimoine 2023 : quels sont les 18 sites sélectionnés ?

LOTO DU PATRIMOINE. Pour la sixième année consécutive, la Française des Jeux et la Mission Stéphane Bern via la Fondation du patrimoine ont renouvelé leur initiative visant à sauver 18 sites emblématiques des régions de métropole et d'outre-mer.

[Mis à jour le 28 mars 2023 à 15h03] Sur l'initiative de l'animateur Stéphane Bern, le Loto du patrimoine propose de financer la restauration de monuments historiques français en péril. Cette opération baptisée "Mission patrimoine" prend la forme d'un jeu de grattage et de loto créés par la Française des jeux. Depuis la première édition, la Mission du patrimoine a permis la restauration de 762 sites, dont 108 projets emblématiques du patrimoine régional et 654 sites départementaux.

Bâtiments religieux, culturels, agricoles ou industriels de différentes époques, considérés comme des "sites emblématiques" de notre patrimoine immobilier, 18 monuments en péril ont été sélectionnés par le ministère de la Culture ce mois de mars pour être aidés en priorité via les futures recettes du Loto du patrimoine 2023 qui sera lancé à la rentrée de septembre 2023. Le montant de la dotation de chaque site sera annoncé lors des prochaines Journées européennes du patrimoine. Découvrez-les en images ci-dessous :