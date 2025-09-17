Monument préféré des Français 2025 : "J'étais persuadé qu'un monument gagnerait et il n'est pas arrivé premier"

L'émission "Le Monument préféré des Français" fait son grand retour sur France 3. En exclusivité, nous avons pu nous entretenir avec Stéphane Bern avant le verdict final.

L'émission emblématique de France 3 "Le Monument préféré des Français" est de retour ce mercredi 17 septembre à 21h10 sur France 3 et france.tv, quelques jours avant les 42e Journées Européennes du Patrimoine. 14 monuments, sélectionnés pour représenter chacune des régions de France, sont en lice parmi les quelques 45 000 édifices qui sont inscrits ou classés au titre de Monuments historiques. Si le verdict est dévoilé ce soir, l'animateur Stéphane Bern nous a livré en exclusivité ses premières réactions :

Découvrez en images les 14 monuments finalistes, chacun porteur de l'identité culturelle de sa région, en compétition cette année 2025 pour succéder au mythique circuit des 24 heures du Mans sacré en 2024 :

Quelle est la liste des candidats du "Monument préféré des Français" en 2025 ?

Sur le même principe que le Village préféré des Français, chaque monument représente une région française, et c'est le public qui vote pour son préféré. Voici la sélection définitive des candidats par régions :

Viaduc de Garabit (Auvergne-Rhône-Alpes)

(Auvergne-Rhône-Alpes) Citadelle de Besançon (Bourgogne-Franche-Comté)

Pen Duick (Bretagne)

(Bretagne) Château de Chenonceau (Centre-Val de Loire)

Citadelle de Calvi (Corse)

Château de Haroué (Grand Est)

Jardin botanique de Valombreuse (Guadeloupe)

Château de Chantilly (Hauts-de-France)

(Hauts-de-France) Basilique Cathédrale Saint-Denis (Île-de-France)

Villa Les Rhumbs - Musée Christian Dior (Normandie)

Phare de Cordouan (Nouvelle-Aquitaine)

Place du Capitole (Occitanie)

Remparts de Guérande (Pays de la Loire)

Amphithéâtre d'Arles (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Quel monument a remporté le titre de "Monument préféré des Français" l'an dernier ?

Le Circuit des 24 Heures du Mans dans les Pays de la Loire a été désigné "Monument préféré des Français" en 2024, succédant au château fort de Sedan dans les Ardennes en région Grand Est élu en 2023. C'est la Mecque du sport automobile, un patrimoine sportif mondialement connu qui a accueilli de nombreux circuits automobiles au cours de ces 100 dernières années.

Quand et comment voter pour le "Monument préféré des Français" en 2025 ?

Les votes étaient ouverts du 3 au 18 juillet 2025, date de l'élection du "Monument préféré des Français 2025". Les téléspectateurs pouvaient voter pour leur monument préféré parmi les 14 en lice, par téléphone au 32 45, ou directement sur la plateforme france.tv. Le vote sera rendu public au cours de la 10e édition de l'émission présentée par Stéphane Bern sur France 3 et france.tv, le mercredi 17 septembre à 21h05.