Monument préféré des Français 2026 : la Piscine Art déco Roger Salengro sacrée, découvrez le classement complet

Le Monument préféré des Français 2026 est connu ! La Piscine Art déco Roger Salengro l'emporte sur France 3. Découvrez le classement complet des 14 monuments.

Le verdict est enfin tombé ce mercredi 16 septembre sur France 3. À l'issue d'une grande soirée présentée par Stéphane Bern depuis le château de Chambord, c'est la Piscine Art déco Roger Salengro, située à Bruay-la-Buissière dans le Pas-de-Calais, qui a été sacrée "Monument préféré des Français 2026". Ce joyau architectural des années 1930 offre un fantastique doublé à la région Hauts-de-France en succédant directement au château de Chantilly, vainqueur de l'édition précédente.

La compétition s'est avérée particulièrement serrée entre les 14 sites régionaux en lice pour cette 43e édition célébrée à la veille des Journées Européennes du Patrimoine. Le Château de Grignan, dans la Drôme, ainsi que la Basilique Sainte-Thérèse de Lisieux, dans le Calvados, viennent compléter le podium. De la Martinique à la Corse, en passant par le Grand Est et la Bretagne, où se positionne le monument de votre région ? Découvrez dès maintenant l'intégralité du palmarès 2026.

Quel est le classement du Monument préféré des Français en 2026 ?

Sur le même principe que le Village préféré des Français, chaque monument représentait une région française, et c'est le public qui a voté pour son préféré. Voici le classement définitif des candidats :

Piscine Art déco Roger Salengro dans le Pas-de-Calais (Hauts-de-France) Château de Grignan dans la Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes) Basilique Sainte-Thérèse de Lisieux dans le Calvados (Normandie) Domaine de Suscinio dans le Morbihan (Bretagne) Gare de Metz en Moselle (Grand Est) Cathédrale Notre-Dame de Chartres en Eure-et-Loir (Centre-Val de Loire) Observatoire du Pic du Midi dans les Hautes-Pyrénées (Occitanie) Église Saint-Michel de Murato en Haute-Corse (Corse) Thermes de Chassenon en Charente (Nouvelle-Aquitaine) Palais des Ducs et des États de Bourgogne en Côte-d'Or (Bourgogne-Franche-Comté) Sous-marin Espadon en Loire-Atlantique (Pays de la Loire) Centre de la Vieille Charité dans les Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte d'Azur) Phare de la Caravelle en Martinique (Outre-mer) Petit Trianon des jardins dans les Yvelines (Île-de-France)

Quel monument a remporté le titre de "Monument préféré des Français" en 2026 ?

C'est la piscine Roger-Salengro, située à Bruay-la-Buissière dans le bassin minier (Hauts-de-France), qui s'impose au sommet du classement cette année 2026. Véritable "pépite Art déco" du territoire Béthune-Bruay, cet équipement populaire décroche la victoire grâce aux votes du public. Une consécration symbolique qui tombe au moment idéal : l'édifice célèbre ses 90 ans, lui qui a été inauguré en 1936. Seule piscine Art déco de plein air encore en activité dans l'Hexagone et inscrite aux Monuments historiques depuis 1997, la structure se distingue par ses installations uniques : deux bassins, deux solariums, quatre tours, quatre plongeoirs ainsi qu'une pataugeoire. Un sacre historique qui remet un coup de projecteur mérité sur l'architecture du Nord.

Quelle est la liste des gagnants du "Monument préféré des Français" depuis le début de l'émission ?

Découvrez ci-dessous la liste de tous les gagnants du "Monument préféré des Français", année après année, depuis l'année 2026 au début de l'émission en 2014 (excepté les coupures de diffusion entre 2016 et 2019) :