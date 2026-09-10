Monument préféré des Français 2026 : le lauréat dévoilé à cette date, voici les candidats

Le "Monument préféré des Français" sera bientôt dévoilé par Stéphane Bern sur France 3. Quels sont les 14 monuments en compétition ? Découvrez la date et la liste des candidats.

Chaque année, c’est le rendez-vous incontournable de la rentrée pour les passionnés d’histoire et d'architecture. Le Monument préféré des Français, émission emblématique incarnée par Stéphane Bern, s'apprête à couronner le site qui succédera au château de Chantilly en région Hauts-de-France. Entre châteaux majestueux, édifices religieux, merveilles naturelles ou encore chefs-d'œuvre industriels, la compétition s’annonce particulièrement serrée pour cette nouvelle édition.

Mais alors, quand connaîtra-t-on le grand gagnant et quels sont les sites encore en lice ? Le verdict sera rendu le mercredi 16 septembre 2026 à 21h10 sur France 3, au cours d'une soirée spéciale diffusée depuis le château de Chambord, "Rêve de pierre" du roi François Ier. En attendant de découvrir le résultat des votes du public, voici la liste complète des 14 monuments finalistes qui représentent nos régions cette année :

L'émission "Le Monument préféré des Français" va révéler son vainqueur quelques jours avant les 43e Journées Européennes du Patrimoine prévues le week-end et parmi les 14 sites retenus sur les quelques 45 000 édifices qui sont inscrits ou classés au titre de Monuments historiques.

Quels sont les candidats du Monument préféré des Français en 2026 ?

Sur le même principe que le Village préféré des Français, chaque monument représente une région française, et c'est le public qui vote pour son préféré. Voici la liste définitive des 14 candidats :

Piscine Art déco Roger Salengro dans le Pas-de-Calais (Hauts-de-France)

dans le Pas-de-Calais (Hauts-de-France) Thermes de Chassenon en Charente (Nouvelle-Aquitaine)

en Charente (Nouvelle-Aquitaine) Sous-marin Espadon en Loire-Atlantique (Pays de la Loire)

en Loire-Atlantique (Pays de la Loire) Domaine de Suscinio dans le Morbihan (Bretagne)

dans le Morbihan (Bretagne) Palais des Ducs et des États de Bourgogne en Côte-d'Or (Bourgogne-Franche-Comté)

en Côte-d'Or (Bourgogne-Franche-Comté) Château de Grignan dans la Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes)

dans la Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes) Observatoire du Pic du Midi dans les Hautes-Pyrénées (Occitanie)

dans les Hautes-Pyrénées (Occitanie) Phare de la Caravelle en Martinique (Outre-mer)

en Martinique (Outre-mer) Gare de Metz en Moselle (Grand Est)

en Moselle (Grand Est) Cathédrale Notre-Dame de Chartres en Eure-et-Loir (Centre-Val de Loire)

en Eure-et-Loir (Centre-Val de Loire) Église Saint-Michel de Murato en Haute-Corse (Corse)

en Haute-Corse (Corse) Basilique Sainte-Thérèse de Lisieux dans le Calvados (Normandie)

dans le Calvados Centre de la Vieille Charité dans les Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

dans les Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte d'Azur) Petit Trianon des jardins dans les Yvelines (Île-de-France)

Quelle est la liste des gagnants du "Monument préféré des Français" depuis le début de l'émission ?

Découvrez ci-dessous la liste de tous les gagnants du "Monument préféré des Français", année après année, depuis l'année 2025 au début de l'émission en 2014 (excepté les coupures de diffusion entre 2016 et 2019) :