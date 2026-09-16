Monument préféré des Français 2026 : le vainqueur révélé ce soir, tout savoir sur les 14 candidats et la diffusion

Le Monument préféré des Français 2026 dévoile son gagnant ce soir sur France 3. Heure de passage et liste des 14 candidats : toutes les infos.

Le suspense touche enfin à sa fin pour les amoureux d'histoire et d'architecture. Ce mercredi 16 septembre 2026 dès 21h10, l'animateur Stéphane Bern dévoilera sur France 3 le grand vainqueur du "Monument préféré des Français" au cours d'une grande soirée événement dans le prestigieux décor du château de Chambord. Cette édition 2026 s'annonce particulièrement disputée pour désigner le successeur du château de Chantilly.

Quel monument de nos régions a su séduire les votes du public cette année ? Merveilles naturelles, pépites industrielles, édifices religieux ou demeures royales : 14 lieux emblématiques sont en compétition. Découvrez la liste complète des finalistes avant de connaître le verdict officiel diffusé ce soir.

Quels sont les candidats du Monument préféré des Français en 2026 ?

Sur le même principe que le Village préféré des Français, chaque monument représente une région française, et c'est le public qui vote pour son préféré. Voici la liste définitive des 14 candidats :

Piscine Art déco Roger Salengro dans le Pas-de-Calais (Hauts-de-France)

dans le Pas-de-Calais (Hauts-de-France) Thermes de Chassenon en Charente (Nouvelle-Aquitaine)

en Charente (Nouvelle-Aquitaine) Sous-marin Espadon en Loire-Atlantique (Pays de la Loire)

en Loire-Atlantique (Pays de la Loire) Domaine de Suscinio dans le Morbihan (Bretagne)

dans le Morbihan (Bretagne) Palais des Ducs et des États de Bourgogne en Côte-d'Or (Bourgogne-Franche-Comté)

en Côte-d'Or (Bourgogne-Franche-Comté) Château de Grignan dans la Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes)

dans la Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes) Observatoire du Pic du Midi dans les Hautes-Pyrénées (Occitanie)

dans les Hautes-Pyrénées (Occitanie) Phare de la Caravelle en Martinique (Outre-mer)

en Martinique (Outre-mer) Gare de Metz en Moselle (Grand Est)

en Moselle (Grand Est) Cathédrale Notre-Dame de Chartres en Eure-et-Loir (Centre-Val de Loire)

en Eure-et-Loir (Centre-Val de Loire) Église Saint-Michel de Murato en Haute-Corse (Corse)

en Haute-Corse (Corse) Basilique Sainte-Thérèse de Lisieux dans le Calvados (Normandie)

dans le Calvados Centre de la Vieille Charité dans les Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

dans les Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte d'Azur) Petit Trianon des jardins dans les Yvelines (Île-de-France)

Quelle est la liste des gagnants du "Monument préféré des Français" depuis le début de l'émission ?

Découvrez ci-dessous la liste de tous les gagnants du "Monument préféré des Français", année après année, depuis l'année 2025 au début de l'émission en 2014 (excepté les coupures de diffusion entre 2016 et 2019) :