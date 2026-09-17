Monument préféré des Français 2026 : une piscine Art déco sacrée, découvrez le classement complet

Quel est le Monument préféré des Français 2026 ? La Piscine Art déco Roger Salengro crée la surprise sur France 3. Découvrez le classement intégral des 14 sites.

Un sacre aussi insolite que populaire ! Lors de l'émission du "Monument préféré des Français" présentée par Stéphane Bern depuis le château de Chambord ce mercredi 16 septembre sur France 3, le verdict du public est tombé : c'est la Piscine Art déco Roger Salengro, nichée à Bruay-la-Buissière dans le Pas-de-Calais, qui décroche le titre de "Monument préféré des Français 2026". Ce chef-d'œuvre architectural des années 1930 offre un doublé historique à la région Hauts-de-France, un an seulement après le couronnement du château de Chantilly.

Face aux 13 autres pépites en compétition à la veille des Journées européennes du patrimoine, ce joyau du bassin minier a su faire la différence auprès des votants. Le château de Grignan (Drôme) et la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux (Calvados) se hissent sur les 2e et 3e marches du podium. De la Bretagne à la Corse en passant par la Martinique, où se situe le représentant de votre région ? Découvre sans attendre le palmarès complet de cette édition 2026.

Quel est le classement du Monument préféré des Français en 2026 ?

Sur le même principe que le Village préféré des Français, chaque monument représentait une région française, et c'est le public qui a voté pour son préféré. Voici le classement définitif des candidats :

Piscine Art déco Roger Salengro dans le Pas-de-Calais (Hauts-de-France) Château de Grignan dans la Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes) Basilique Sainte-Thérèse de Lisieux dans le Calvados (Normandie) Domaine de Suscinio dans le Morbihan (Bretagne) Gare de Metz en Moselle (Grand Est) Cathédrale Notre-Dame de Chartres en Eure-et-Loir (Centre-Val de Loire) Observatoire du Pic du Midi dans les Hautes-Pyrénées (Occitanie) Église Saint-Michel de Murato en Haute-Corse (Corse) Thermes de Chassenon en Charente (Nouvelle-Aquitaine) Palais des Ducs et des États de Bourgogne en Côte-d'Or (Bourgogne-Franche-Comté) Sous-marin Espadon en Loire-Atlantique (Pays de la Loire) Centre de la Vieille Charité dans les Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte d'Azur) Phare de la Caravelle en Martinique (Outre-mer) Petit Trianon des jardins dans les Yvelines (Île-de-France)

Quel monument a remporté le titre de "Monument préféré des Français" en 2026 ?

C'est la Piscine Art déco Roger Salengro, située à Bruay-la-Buissière au cœur du bassin minier du Pas-de-Calais (Hauts-de-France), qui s'impose au sommet du classement 2026 grâce au vote des téléspectateurs. Bâtie sous l'impulsion du maire socialiste Henri Cadot et inaugurée le 1er août 1936, cette infrastructure emblématique est liée à l'histoire sociale française : elle incarne l'été du Front populaire et l'apparition des premiers congés payés. Conçue pour offrir aux ouvriers et aux familles de mineurs un accès aux loisirs nautiques, elle demeure un véritable "patrimoine du peuple" dont le sacre coïncide avec la célébration de ses 90 ans.

Dernière piscine Art déco de plein air encore ouverte à la baignade en France, le site classé au titre des Monuments historiques depuis 1997 impressionne par son architecture "style paquebot". Définie par une symétrie parfaite et des lignes géométriques rigoureuses, la structure se distingue par un bassin extérieur de 33 mètres, de larges solariums, 4 plongeoirs suspendus et un alignement remarquable de 234 cabines de change individuelles ceinturant les bassins. Un aménagement unique qui donne aux visiteurs l'illusion d'embarquer à bord d'un transatlantique des années 1930.

Ce choix populaire témoigne de l'éclectisme de la compétition. Après le couronnement de chefs-d'œuvre plus traditionnels comme le château de Chantilly en 2025, le château fort de Sedan ou le monastère royal de Brou, les votants ont cette année privilégié un patrimoine vivant, populaire et architectural, s'inscrivant dans la lignée d'édifices insolites déjà récompensés tels que le Circuit des 24 Heures du Mans ou la Gare transatlantique de Cherbourg.

Quelle est la liste des gagnants du "Monument préféré des Français" depuis le début de l'émission ?

Découvrez ci-dessous la liste de tous les gagnants du "Monument préféré des Français", année après année, depuis l'année 2026 au début de l'émission en 2014 (excepté les coupures de diffusion entre 2016 et 2019) :